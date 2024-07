Ella es Marie Claire Harp, la exnovia de José Manuel Figueroa a la que supuestamente pretende Gerard Piqué

La conductora de televisión habló sobre su supuesta relación con el exfutbolista (Foto por: Ricardo Díaz/Infobae)

Durante los últimos días comenzó a circular que Gerard Piqué pretendía a la conductora Marie Claire Harp. La noticia surgió en el programa De primera mano, donde el periodista Eduardo Carillo mencionó que la información había sido filtrada por personas cercanas al exfutbolista.

Ante los comentarios que comenzaron a surgir tras las declaraciones del presentador, Marie Claire fue cuestionada por reporteros de Sale el Sol. En un breve encuentro, la también modelo aseguró que no sabía de dónde surgió tal información, pues nunca ha estrechado su mano con la expareja de Shakira.

“Me enteré por algunas amistades, pero cero qué ver, jamás lo he visto en persona, bueno sí, en un evento deportivo hace tiempo, pero nunca nos hemos ni siquiera estrechado la mano, no sé de dónde salió ese comentario, pero nada que ver”, dijo para la prensa.

La conductora niega cualquier tipo de relación con Gerard Piqué (Foto por: Ricardo Díaz)

Al negar rotundamente cualquier tipo de relación, fue cuestionada sobre si aceptaría salir con Piqué, por lo que la expareja de José Manuel Figueroa se declaró ser parte del equipo de la cantante colombiana. “Él está con Clara Chía muy feliz, yo soy team Shakira cien por ciento”, detalló.

Para poner fin a los cuestionamientos, la presentadora dijo: “Yo creo que si se llegase a dar, no quiero que me salpique. Yo como fanática de Shakira no le haría eso, pero por ahí no van mis tiros.”

Quién es Marie Claire Harp

Marie Claire es modelo y conductora de origen venezolano. Actualmente forma parte de importantes programas de Bandamax y TUDN. Además de su desempeño dentro de la industria del entretenimiento en México, cuenta con formación en leyes.

Comenzó su trayectoria en los espectáculos al coronarse como la mujer más bella de Venezuela, país donde también fue parte de importantes programas. Pese a su éxito, decidió mudarse al extranjero y emprender un nuevo camino.

Una vez que llegó a México le dieron la oportunidad de ser parte del programa Buenos Días en Bandamax. Su carisma conquistó de inmediato al público, por lo que rápidamente se unió al equipo de Las Estrellas en el programa Más Noche con Israel Jaitovich.

Marie Claire es modelo y conductora de origen venezolano

Más tarde, se unió al concurso Las Estrellas Bailan en Hoy y al programa La Esquina de las Primicias. Mientras que en 2023 destacó por su corta participación en La Casa de los Famosos México, aunque no permaneció mucho tiempo en el reality, su personalidad la llevó a ser una de las habitantes más recordadas de la primera temporada.

La vida personal de Marie Claire

Tras su participación en la casa más famosa de México, Marie Claire terminó su relación con José Manuel Figueroa, hijo del fallecido Joan Sebastián. Pese a estar comprometidos, la modelo puso fin a su amor sin precisar los detalles de la separación.

Meses más tarde confesó en un programa de Unicable que en algunas ocasiones sentía que los hombres le tenían miedo por su físico y su personalidad segura. “Hay muchos hombres que temen que una mujer se nivele, pero es solamente ego. Yo crecí en una familia donde se usaba el patriarcado. El mundo, todo cambia, la época en que todo sucede es igualdad. Me pasa sí, doy miedo; cuando se concreta sí me dicen que les daba miedo acercarse”, detalló Marie Claire.

La conductora aseguró que los hombres tienen una idea errónea de lo que ella es Crédito: YouTube: Unicable

Por otra parte, también compartió que los hombres suelen pensar que tiene “miles de pretendientes” cuando no es así. Dado que muchos temen por su belleza, confesó que en algunas ocasiones ha llegado a sentirse “sumamente sola.”

Actualmente, la conductora Marie Claire Harp no ha hecho pública alguna relación desde que terminó su compromiso con José Manuel Figueroa.