“Jamón de baño”: Latino prueba el español de su novio alemán y se vuelve viral tras sus respuestas

Un joven alemán se hizo viral al tratar de nombrar cosas en español e inventar palabras Crédito: TikTok/@yuan.y.ralf

Un joven de origen alemán se volvió viral luego de intentar nombrar diversas cosas en español que le eran solicitadas por su pareja latina; el resultado fue un video completamente gracioso en el que a pesar de acercarse a las palabras, en ninguna ocasión acertó.

Fue a través de la red social TikTok que el usuario @yuan.y.ralf compartió un video en el que puso a prueba el español de su novio alemán, quien cuenta con conocimientos básicos de este idioma.

Al comienzo del material, el alemán debe adivinar cómo se denomina a una escoba para barrer, por lo que en su primer intento dice “Caguito de la bruja”, lo que provoca de manera inmediata la risa de su pareja. Sin embargo, el joven no dudó en intentarlo una vez más, por lo que aseguró se llama: “Es un cepillo de la de... no, del piso. Cepillo de piso”, pero ante las carcajadas incontenibles de su pareja pudo reconocer que no pudo adivinar.

La segunda imagen que debía adivinar era el nombre de los osos polares, por lo que sucedió lo siguiente:

“Asitos amorados...polares amorositos, perados... ositos perales”, comentó el joven alemán.

Ante las palabras confusas del joven, su novio no pudo contener la risa en ninguno de los intentos por descifrar el nombre de estos animales en español.

La tercera imagen se trató de un pato, el cual creyó era “una gallina”, pero ante la negativa de su novio el joven alemán comenzó a decir palabras distintas con las que intentó adivinar: “Una prete, una pronto... ay, no me recordó”. Debido a esto, el latino no tuvo otra alternativa mas que decirle la palabra correcta, luego de reírse a carcajadas.

Por otra parte, al mostrarle un jabón de baño, el joven alemán comentó que se trataba de “un jamoncito de la baño”, por lo que su novio no pudo contener la risa. Ante la confusión de la supuesta palabra correcta que había dicho, el joven alemán comenzó a preguntarle al latino por qué se reía de esa manera y, tras señalarle su error, comentó que ya tenía un punto por casi acertar.

Finalmente, al mostrarle la imagen de un tucán, el alemán dijo que se llamaba “una tuna en shock”, pero solo causó una risa incontenible en su novio latino. “Un tunancito... tucacito”, fueron sus últimos intentos antes de que le fuera revelado el verdadero nombre del animal.

El alemán hizo su mejor esfuerzo al intentar hablar español, pero las palabras que dijo resultaron muy divertidas para los hispanohablantes. Crédito: TikTok/@yuan.y.ralf

Sin embargo, los comentarios de los usuarios que observaron el video no se hicieron esperar, por lo que compartieron sus opiniones al respecto, entre las que destacan lo gracioso que les pareció el alemán al intentar adivinar los nombres en español de las imágenes mostradas.

“Del carro de mi suegra no van a estar hablando”; “¿Una tuna en shock? Pobre tucán”; “Lo que más me gusta es que todo lo dice en diminutivo”; “Cepillo de piso”; No puedo parar de reírme”; “No acertó ninguna”; “Qué divertido es tu pareja, en serio que me hacen reír”; “Ahora haz un video tuyo diciendo cosas en alemán, sería divertidisimo”; “Amo estos videos que hacen”, entre otros.

Además, otros usuarios no dudaron en compartir lo gracioso que les parecen los intentos del joven alemán por adivinar la manera en la que se denomina cada objeto en español.

“Necesito un alemán”; “Me hacen reír demasiado”; “Suena súper tierno”; “Amo estos videos”; “Todo lo trata de decir en diminutivo”; “No puedo con ustedes, él con su pronunciación y tú con tu risa contagiosa”; “Me encanta cómo empieza a buscar palabras que no significan nada”; “Es el video más tierno y gracioso que he visto”; “Es muy tierno, a todo le pone diminutivos”, entre otros comentarios.