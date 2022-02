“Si Nos Dejan”: todo sobre el melodrama que llegará a su fin hoy en Televisa

"Si Nos Dejan" está basada en la historia colombiana "Señora Isabel" (Foto: Instagram/@sinosdejan_of)

Si Nos Dejan es uno de los melodramas más exitosos en los últimos tiempos para Televisa y Univision. Tras 83 episodios al aire, la telenovela protagonizada por Mayrín Villanueva, Marcus Ornellas y Alexis Ayala llegará a su fin este domingo 20 de febrero a las 20:30 horas a través del Canal de las Estrellas.

Esta telenovela mexicana fue producida por W Studios para Televisa y está basada en la historia colombiana Señora Isabel, de Bernardo Romero Pereiro y Mónica Agudelo en 1993, la cual tuvo su primera versión realizada en México en 1997 con Mirada de mujer para TV Azteca -siendo uno de sus clásicos más importantes-. Se estrenó primero en Estados Unidos a través de Univision, por lo que el público mexicano tuvo de manera constante muchas filtraciones en internet.

Su transmisión en la empresa americana inició el 1 de junio de 2021 en sustitución de Te acuerdas de mí y finalizó el 11 de octubre del mismo año siendo reemplazado por Vencer el pasado. Mientras que en México, se estrenó a través de la señal principal de la televisora de San Ángel el 1 de noviembre de 2021 en sustitución de La desalmada.

Mayrín Villanueva interpreta a Alicia Montiel (Foto: Instagram/@sinosdejan_of)

Mayrín Villanueva interpreta a Alicia Montiel, papel que según la propia actriz le ha permitido estar rodeada de grandes compañeros actores, así como lograr identificarse en muchas situaciones que se vivieron dentro de la trama que le ayudó a demostrar a su público mexicano que en roles protagónicos y antagónicos es igual de talentosa.

“Me siento muy afortunada de poder desempeñar un papel como este en un proyecto tan bonito en el que estuve rodeada de grandes actores, de réplicas impresionantes. Es un personaje maravilloso que yo había soñado con interpretar, entonces era cumplir ese sueño. Creo que todas las mujeres nos encontramos en momentos en los que te pierdes y es muy aspiracional el ver que siempre se puede. Uno como actor no piensa en el éxito al momento de hacer las escenas, pero obviamente es algo que te llena de emoción, de agradecimiento porque finalmente uno da todo el amor para que a la gente le guste”, mencionó la actriz a Televisa Espectáculos.

Alexis Ayala le da vida a Sergio Carranza (Foto: Instagram/@sinosdejan_of)

Por su parte Alexis Ayala quien le da vida a Sergio Carranza también se ha mostrado contento por el proyecto en diversas entrevistas que ha realizado por el cierre de Si Nos Dejan. Entre lo más destacado está su opinión sobre la clasificación que muchos fans le han dado a su personaje al llamarlo “villano”, algo que para él no es.

“Fue increíble poder estar en esa historia que de todos los personajes que he hecho, que catalogan como villano, no es villano, es un ser humano que está lleno de defectos y también tiene sus virtudes”, además agregó un consejo sobre lo que puede darte éxito en la vida profesional pero no en la personal: “El ego no sirve. Ser egocéntrico y soberbio te puede funcionar un tiempo en tu vida teniendo éxitos. Sergio Carranza es un hombre muy exitoso dentro de la historia, en su vida personal, en su vida profesional hasta que empieza a tropezar”, expresó para Univision.

Marcus Ornellas interpreta a Martín Guerra Vegas (Foto: Instagram/@sinosdejan_of)

Entre los datos curiosos, este melodrama pudo haber tenido como protagonista a Thalía, pues Televisa tenía en mente traer a la cantante de nuevo a México con dicho proyecto. La producción iniciaría grabaciones a inicios de 2018 pero no fue así, el 18 de noviembre de 2017, a través de la revista TVNotas, se anunció que la versión que Moreno Laguillo estaba trabajando, se canceló sin previo aviso ni motivo alguno. Si Nos Dejan fue retomado años después dándole a los fans de la telenovelas una gran producción.

