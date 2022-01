Zalvador Zerboni fue acusado de estafar a una emprendedora con cortes de carne

Zalvador Zerboni es acusado de un presunto fraude (Foto: Instagram/@zalvadorzerboni)

Zalvador Zerboni se volvió tendencia después de que una usuaria en Twitter denunciara un supuesto fraude por parte del actor. En un hilo , la internauta contó el lastimoso encuentro que tuvo con la celebridad de televisión. La situación le significó una pérdida de 3 mil pesos.

La usuaria Kenya Valdez explicó a sus seguidores la situación que vivió junto a Zerboni. En un primer tuit, comentó que tiene un negocio de cortes de carne. Su empresa tiene un renombre importante, por lo que ha llamado la atención de varias personas, entre ellas Zalvador Zerboni.

Según lo contado por Kenya, el histrión los contactó con el fin de hacer una colaboración. Este acuerdo consistió en que él recibió algunas piezas de carne y a cambio publicaría algunos contenidos en promoción a la carnicería. Valdez aceptó el movimiento, pues sería un paso importante para su negocio.

Así inició el relato de Kenya, la carnicería y Zalvador Zerboni (Foto: Captura de pantalla de Twitter)

Pese a que la conversación capturada por Kenya Valdez está cortada, el actor habría borrado todos sus mensajes, la historia es entendible. La joven comentó que Zalvador le pidió piezas como el Rib Eye y ellos como empresa le hicieron llegar un Poterhouse y un Tomahawk.

La incómoda anécdota continúa al comentar: “Pueden ver que se le envía la carne. Nos proporcionó su dirección y teléfonos”. Agregó que el paquete llegó con integridad, ya que la carnicería tiene base en Monterrey y la celebridad radica actualmente en la capital.

Zalvador Zerboni confirmó el arribo de los cortes. Kenya, entonces, se puso a la espera de las menciones en Instagram como se acordó. Para la sorpresa de la regiomontana, no existió respuesta posterior de la llegada de los cortes.

Tras meses sin responder, la celebridad de televisión pidió más producto (Foto: Captura de pantalla de Twitter)

“Después ya no hubo nada, no nos volvió a responder por meses”, recordó Valdez en su cuenta de Twitter. Según lo escrito, supuestamente Zerboni quería seguir colaborando con la carnicería, pero pidió otra cantidad de alimento. En ese entonces, solicitó15 Rib Eyes y 10 filetes.

La cantidad de carne se traducía en una cifra monetaria importante, por lo que Kenya Valdez insistió en que con lo que ya estaba en la Ciudad de México era suficiente para las menciones.

La respuesta, aparentemente, enojó al actor, quien volvió a no contestar los mensajes. Fue entonces cuando el local emitió un ultimátum. Las dos opciones eran que el histrión devolviera el producto y la situación quedará como un incidente o el pago total por los mencionados cortes.

Valdez ofreció dos soluciones al problema, pero el actor no respondió (Foto: Captura de pantalla de Twitter)

El mismo mensaje fue enviado en repetidas ocasiones, sin ninguna contestación. Según Kenya Valdez, redactaron una última comunicación hace horas. No obstante, Zalvador Zerboni los bloqueó de su cuenta de Instagram.

“Después de que él mismo nos buscó, estafó a un emprendimiento que tontamente creíamos que era serio y formal, pero pues no. Un g*y que gana, no sé qué tanta lana, al parecer no puede pagarse 3 mil pesos en cortes de carne”, redactó la cibernauta.

Valdez, en un acto de sinceridad, aceptó que se dejó llevar debido a que una celebridad los podía impulsar en el mercado. “La gente es mala y abusiva, y no por ser ‘famosos’ son personas formales y derechas. Y pues ni hablar, perdí 3 mil pesos”, tuiteó.

Kenya concluyó que perdió 3 mil pesos en el suceso (Foto: Captura de pantalla de Twitter)

“Ni modo amigos, en esta vida debemos desconfiar de todos”, finalizó la encargada del negocio. Por último, Kenya agregó una captura de pantalla donde, efectivamente, sí existió el primer mensaje por parte de Zalvador Zerboni. “¿Intercambios les interesan? Con gusto apoyamos”, redactó la celebridad.

En una última actualización, debido a que el hilo se hizo viral, Kenya Valdez agregó que recibieron comunicación por parte del señalado. “Se están intentando solucionar las cosas. Gracias a todos por su apoyo”. Hasta el cierre de esta información, Zalvador Zerboni no se ha pronunciado.

