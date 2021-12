Mhoni Vidente reveló haber sido amante de un narco: “Yo lo viví”

Mhoni Vidente recordó que en su juventud se dedicó a la prostitución (Foto: Instagram@mhoni1)

Tras la reciente publicación del libro Emma y las otras señoras del narco, de la periodista Anabel Hernández, ha resurgido el tema del estrecho vínculo que algunas figuras del mundo del espectáculo habrían tenido en el pasado con miembros del crimen organizado, e incluso supuestas relaciones amorosas al margen de la legalidad.

Nombres como Galilea Montijo, Alicia Machado, Issabela Camil, Ninel Conde y Lucha Villa son mencionados en la publicación que se encuentra en el top de ventas de las librerías en México y en el que se les vincula a cabecillas de la mafia como Arturo Beltrán Leyva El barbas y Édgar Valdez Villarreal, La barbie.

Además de las figuras femeninas de la pantalla, también se mencionan en el libro lanzado al mercado por la editorial Grijalbo a figuras como Andrés García, el ex diputado federal Sergio Mayer, Juan Gabriel y Charly López, integrante de Garibaldi.

La periodista de investigación mexicana, Anabel Hernández, posa el 3 de diciembre de 2021, en el marco de la 35 edición de la Feria Internacional del Libro (FIL), en Guadalajara, estado de Jalisco (Foto: EFE/ Francisco Guasco)

Ante la circulación de esta información, es ahora la astróloga más famosa de México quien está dando de qué hablar en las redes sociales luego de que aceptara que tuvo una relación amorosa con un narcotraficante.

Ha sido Mhoni Vidente quien habló en el canal de YouTube de El Heraldo acerca de los señalamientos relacionados con Galilea Montijo y El barbas, y exhortó a la conductora del programa Hoy a que dijera la verdad ya que la prensa no dejará de acosarla, como lo hizo con ella hace algún tiempo.

Con este tema trajo a colación que al igual que con Montijo, la prensa también descubrió que fue amante de un capo de la mafia, ya que uno de los amigos del hombre –de quien no destapó su identidad- antes de morir habría revelado su nombre entre la lista de sus amantes.

Tras publicación del libro, Galilea Montijo compartió un video donde al borde del llanto pide que cesen los rumores que la involucran con ''El barbas'' (Foto: Captura de Instagram/@galileamontijo)

“No estamos hablando de un TVNotas, no estamos hablando de un chisme, estamos hablando de que la mujer (Anabel Hernández) se documentó y entrevistó a los asistentes. Así me sacaron a mí cuando yo andaba con este señor, porque el compañero de este señor, cuando lo matan, le preguntan quién era la amante: ‘Ah, pues Mhoni y ésta, y ésta’, porque todos te van a poner el cuatro”, comenzó relatando la adivinadora.

La cubana aseguró que la verdad siempre sale a relucir, por lo que “nadie tapa el sol con un dedo”, es por ello que decidió hablar frontalmente del tema. Los amoríos de la astróloga cubana habrían sido en su juventud, pues dejó entrever que por aquellos años, desde que era una adolescente, se hizo implantar prótesis mamarias de silicón y entró al mundo de la prostitución.

Mhoni mencionó que “se trastornó” de tanto dinero “mal habido” que obtuvo al lado de su amante. “Siempre me dijo mi abuelita esto: ‘Dinero que viene de nalga, mierda se hace’. Acuérdense de eso. No hay dinero que te rinda cuando es mal habido, no lo puedes disfrutar. Mejor ahora lo disfruto, los mil pesitos que gano, como mejor, piso mejor y vivo mejor”, expresó la astróloga.

Mhoni Vidente aseguró que obtuvo mucho dinero mal habido a reíz de su relación con un capo (Foto: Captura de pantalla / Hoy)

La también tarotista contó que una de sus amigas la presentó con los narcotraficantes, como parte de su oficio en la prostitución. “¿A mí, quién me llevó con este señor? Pues otra amiga, te ponen. Para ser prostituta necesitas de otra para que te venda. Yo lo viví, amigos. Yo viajaba en avión privado, yo tuve todos los relojes que se puedan imaginar. Una vez que me regalaron un anillo, este señor, cuando lo vendí ese anillo me compré una casa”, añadió.

“Yo viví esa época, viví ese mundo, nadie me lo platica, sé cómo se vive, qué te regalan, qué te dan, cómo te golpean. Lo mejor de mí es que nunca me gustó la droga, yo decía ‘por qué me voy a gastar… si me puedo comprar una blusa’, contó la vidente.

