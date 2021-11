Las celebridades fallecidas que más dinero generaron en 2021

Las celebridades fallecidas mejor pagadas en 2021, según Forbes

Una actualización de la revista Forbes sobre la lista de las personalidades fallecidas mejor pagadas del mundo asegura que las ganancias totales de quienes ocupan los 13 primeros lugares se han triplicado a casi 1.000 millones de dólares en 2021.

Según el reporte, los resultados son parte de una creciente demanda en el mercado, que en los últimos años se ha enfocado en trabajar con éxitos ya probados.

En esta edición, la lista es encabezada por Roald Dahl, novelista británico y creador de “Charlie y la fábrica de chocolate”. El autor pudo disfrutar de su éxito mientras vivía, ya que de 43 libros escritos, se realizaron 16 adaptaciones a largometrajes que le hicieron acreedor de buenas sumas de dinero.

Pero tras su muerte, su fortuna ha experimentado un crecimiento impresionante, sobre todo luego de que Netflix pagó 684 millones de dólares para adquirir la Roald Dahl Story Company, el pasado septiembre. Mediante la compra, la plataforma de streaming se ha apropiado del caudal de historias y personajes del novelista británico.

De este modo, el autor se ha convertido en la celebridad fallecida mejor pagada de 2021, con ganancias de 513 millones de dólares, superando así a Michael Jackson, quien se mantuvo en el primer lugar durante ocho años consecutivos (2013-2020), y ahora ha quedado en el tercer lugar, con 75 millones de dólares.

El segundo puesto de la lista lo ocupa el cantante estadounidense Prince, con 120 millones de dólares, gracias a la venta del 43 % de su propiedad, a la empresa de gestión y publicación musical Primary Wave, incluyendo su catálogo con éxitos como “When Doves Cry” y “Little Red Corvette”.

La lista también la integran el creador de Snoopy, Charles Schulz (40 millones de dólares) y el escritor y caricaturista estadounidense Dr. Seuss (5 millones de dólares) completan las cinco primeras posiciones del ranking.

La lista completa:

Roald Dahl | USD 513 millones

Roald Dahl falleció el 23 de noviembre de 1990 a los 74 años (Photo by Tony Evans/Getty Images)

Los herederos del escritor británico vendieron su parte de la compañía Roald Dahl Story a Netflix en septiembre de 2021. La plataforma de streaming lanzará un remake de “Matilda” en diciembre de 2022 y Timothée Chalamet interpretará a Willy Wonka en una nueva precuela de “Charlie y la fábrica de chocolate”, cuyo estreno está previsto para 2023 por Warner Bros.

Dahl falleció el 23 de noviembre de 1990 a los 74 años y dejó como legado una extensa obra de cuentos infantiles que han sido disfrutados también por adultos, especialmente gracias a exitosas adaptaciones en televisión y cine. Entre sus historias más celebradas figuran, “The Witches”, “Matilda”, “Fantastic Mr. Fox”, “The Twits” y “James and the Giant Peach”, que fue su primer libro infantil publicado en 1961.

Su imagen quedó emborronada cuando recientemente se recuperaron varias declaraciones antisemitas a lo largo de su vida, por las que su familia se disculpó el pasado año.

A través de un breve comunicado en la página web oficial del autor, tanto la familia como la compañía que acaba de adquirir Netflix pidieron perdón “por el daño duradero y comprensible que causaron algunas declaraciones de Roald Dahl”.

Prince | USD 120 millones

Prince falleció el 16 de abril del año 2016 a causa de una sobredosis accidental con fentanilo (EFE)

Tres hermanos de los seis del músico vendieron parte de su herencia musical por un total estimado de USD 108 millones, lo que hizo que el cantante subiera ocho lugares en la clasificación de Forbes desde el número 10 en 2020. El material fue comprado por el sello discográfico independiente de la ciudad de Nueva York, llamado Primary Wave, quienes actualmente tienen bajo su control el catálogo de Nirvana y Ray Charles.

Michael Jackson | USD 75 millones

El cantante estadounidense Michael Jackson. EFE/Quique/Archivo

El catálogo Mijac Music del “Rey del Pop”, que incluye melodías de Ray Charles, Elvis y Aretha Franklin, le dio a Jackson un gran impulso este año al atraer una nueva inversión de USD 30 millones durante 2021. Su propia discografía de éxitos, incluyendo “Billie Jean”, “Beat it” y “Rock With You”, acumularon 1.300 millones de reproducciones.

Charles Schulz | USD 40 millones

1978: Retrato del dibujante estadounidense Charles M Schulz (1922 - 2001), creador de la tira cómica "Peanuts", sentado en la mesa de dibujo de su estudio con una imagen de su personaje Charlie Brown y algunos premios detrás de él. Schulz creó la tira cómica en 1950 (Getty Images).

La lista también la integra el creador de “Snoopy’”, el historietista Charles Schulz. El negocio generó USD 47 millones más en ingresos este año fiscal en comparación con 2020, por un total de USD 157 millones. Parte de eso proviene de un acuerdo con Apple TV + por el programa “Snoopy in Space”.

Dr. Seuss | USD 35 millones

Theodor Seuss Geisel fue un escritor y caricaturista estadounidense, conocido por sus libros infantiles escritos bajo su seudónimo, Dr. Seuss. Falleció el 24 de septiembre de 1991 (Getty Images)

Theodor Seuss Geisel (más conocido como Dr. Seuss) vendió casi 7 millones de libros impresos en los Estados Unidos. Durante el último año, a pesar de la controversia sobre las imágenes racistas en algunas de sus primeras obras, en comparación con 6 millones de copias en 2020. La presidenta de Dr. Seuss Enterprises, Susan Brandt, llegó a un acuerdo con Netflix para crear la serie animada de gran presupuesto “Green Eggs and Ham”.

Bing Crosby | USD 33 millones

Bing Crosby fue el vocalista más popular de los años 30 y en uno de los más influyentes entertainers de todos los tiempos (Photo by Cummings Archives/Redferns)

La estrella de Holiday Inn hace su debut en la lista después de que su patrimonio vendiera una participación en las regalías de sus grabaciones maestras, incluidas sus más de 1.600 canciones, su nombre y su imagen, por aproximadamente USD 30 millones. Los amantes de la temporada navideña en EEUU escucharon la canción “White Christmas” 87 millones de veces en 2020.

Elvis Presley | USD 30 millones

El famoso cantante norteamericano Elvis Presley, quien durante varias décadas fue considerado "El rey del rock and roll". En la imagen, en una de sus actuaciones (EFE)

Con Graceland acercándose a los niveles de asistencia anteriores al COVID-19, el imperio del “Rey del Rock and Roll” se está recuperando y logrando nuevas asociaciones, como The Elvis Presley Channel, de Cinedigm, que se estrena el 8 de enero, día de su cumpleaños, y promete contenido de archivo, conciertos y más. Por otro lado, Netflix estrenará una serie animada para adultos llamada “Agent King”, en la que Elvis explorará una historia alternativa en la que fingió su propia muerte para luchar contra el crimen con un programa secreto de espionaje del gobierno.

Arnold Palmer | USD 27 millones

El golfista Arnold Palmer falleció en un hospital de Pittsburgh, Pensilvania, el 25 de septiembre de 2016 mientras esperaba a que le hicieran una cirugía cardiaca.​ Tenía 87 años (Photo by © Farrell Grehan/CORBIS/Corbis via Getty Images)

Los torneos de golf están de regreso después de una temporada acortada por la pandemia. El acuerdo que Palmer firmó con Arizona Beverages por su bebida de té helado con limonada del mismo nombre genera millones, y su nueva versión tuvo un crecimiento acelerado del 15% en las ventas este año, según Molson Coors, recoge Forbes.

Gerry Goffin | USD 23 millones

Gerry Goffin falleció en 2014 a la edad de 75 años (Photo by Charlie Gillett Collection/Redferns)

El letrista coescribió más de 50 éxitos con la prolífica cantante y compositora Carole King durante su matrimonio, que fueron grabados por artistas como The Shirelles, The Drifters, Bobby Vee y Steve Lawrence. Mejoró aún más con el tiempo: en los 80 y 90 produjo “Savin ‘All My Love for You”, la canción que convirtió a Whitney Houston en una estrella y lanzó su segundo álbum “Back Room Blood” con sus colaboradores Bob Dylan y Barry Goldberg. Primary Wave compró una participación en su catálogo por unos 20 millones de dólares.

Luther Vandross | USD 21 millones

El cantante y compositor estadounidense de música soul, Luther Vandross, falleció el viernes1 de julio a los 54 años en un hospital de Nueva Jersey (Photo by Harry Langdon/Getty Images)

La leyenda del R&B se une a las filas gracias a un acuerdo con Primary Wave que se cerró la semana pasado. Su patrimonio se embolsó aproximadamente 20 millones de dólares por una participación en sus flujos de ingresos de publicaciones y grabaciones maestras, que incluyen canciones como su canción revolucionaria de 1981 “Never Too Much”, el sencillo principal de su álbum del mismo nombre que se disparó en las listas de éxitos y le valió su éxito con dos nominaciones al Grammy. Vandross vendió 40 millones de discos en todo el mundo durante sus 30 años de carrera.

Bob Marley | USD 16 millones

Bob Marley murió el 11 de mayo de 1981, a la edad de 36 años (Photo by Charlie Steiner - Hwy 67 Revisited/Getty Images)

La marca de la estrella del reggae, que cubre parlantes, tocadiscos, auriculares, ropa y encendedores, se ha expandido gracias a un acuerdo de licencia exclusivo de varios años con Silo Wellness Inc. en junio para desarrollar una línea de productos de hongos llamada Marley One. Además, sus fanáticos también siguen escuchando sus éxitos como “Is This Love” y “Jamming”, que se escuchan 1.000 millones de veces al año en Estados Unidos.

Juice Wrld | USD 15 millones

Juice Wrld murió de una sobredosis el 8 de diciembre de 2019. Tenía 21 años (Photo by Mike Coppola/Getty Images for MTV)

Jarad Higgins, más conocido por sus 13 millones de seguidores en Twitter e Instagram como “Juice WRLD”, es el músico más reproducido de la lista, con 5.600 millones de streams en Estados Unidos, que constituyen la mayor parte de sus ganancias este año. En mayo, su equipo lanzó una edición de aniversario de su segundo álbum Goodbye & Good Riddance con dos canciones adicionales. El mes que viene se estrenará un documental sobre su vida en el AFI Fest.

John Lennon | USD 12 millones

John Lennon fue asesinado por Mark Chapman el 8 de diciembre de 1980

El clásico de Lennon y Yoko Ono, Imagine, fue conmemorado en su 50º aniversario este septiembre. Aunque es famoso por haber sido comprado en parte por Michael Jackson, su parte de las canciones de los Beatles -el catálogo más valioso del mundo- sigue dando sus frutos.

