El día que Fernando Rivera Calderón fue censurado y despedido por Televisa

Fernando Rivera Calderón (Foto: Instagram / @fernandoriveracalderon)

Fernando Rivera Calderón, músico, compositor y legendario locutor de la radio, fue una de las voces más críticas de la radio tras la fundación de un programa nacionalmente reconocido como “El Weso”.

W Radio, de Televisa, inició sus transmisiones el 7 de noviembre de 2005 con música, humor, crítica y sátira política entre sus principales componentes.

A su cargo, estuvo la siempre polémica, pero divertida sección del Palomazo, donde Rivera Calderón, acompañado de sus instrumentos musicales, retomaba el tema del momento y lo transformaba en una canción humorística.

Sus temas, se pueden todavía escuchar en la página oficial de la estación, así como en plataformas o redes sociales, donde fanáticos rescataron las piezas como un trabajo cuasi arqueológico.

Lamentablemente, el comunicador, través de sus redes sociales, anunció el 29 de agosto de 2016 que saldría del aire luego de permanecer al Weso durante casi 11 años como fundador y como el creador del nombre, pero también del concepto.

“Hoy termina mi historia en ‘El Weso’, programa del que fui fundador y que bauticé hace casi once años. Ha sido una aventura extraordinaria e inolvidable. Hay nuevos proyectos y nueva música en el horizonte. Gracias de corazón a quienes escucharon mis canciones, opiniones y locuras durante esta década. Gracias a l@s compañer@s con quienes he compartido este viaje. Y gracias a W Radio por la hospitalidad; ha sido un honor ser parte de su historia. ¡Hasta la Victoria Secret!”, escribió Calderón en su página oficial de Facebook.

La censura detrás de su despido

La razón detrás de su salida fue, en realidad, un despido por diferencias creativas, pues los directivos de la estación trataron de cambiar su forma de componer la sección del Palomazo.

Así lo contó durante una entrevista con la comunicadora Adela Micha, quien cuestionó la decisión de sacarlo del aire a pesar de ser una de las máximas figuras de la empresa.

Por su parte, Calderón reveló que trataron de hacer sus canciones más digeribles para el público, pues supuestamente comenzaron a identificarlo como alguien muy agresivo, enojado.

“Les parece que lo que hacía era como muy agresivo en el contexto político; yo siento que hubo una limpia de los medios de comunicación. A mí me corrieron de W Radio, creo que ya pasó el tiempo de lo que firmé de que no puedo decir nada. fue una salida muy ruda, yo estaba al aire y el otro día ya no me pueden despedir del público después de 11 años, de ponerle el nombre al programa y ser el fundador y creador del concepto”, explicó el comunicador.

Además, aseguró que terminó mal con sus compañeros de trabajo y superiores al no mostrar solidaridad e ir en contra de los valores que siempre demostraron tener en el programa.

“Hay que ser solidarios en este trabajo y hay que ser congruentes. El Weso creo que siempre fue un programa crítico, siempre tuvimos como mucho valor para decir las cosas, y volverte el Espacio de Cositas nada más porque se le ocurrió en wey (...) bueno pues a la directiva de Televisa Radio”, explicó Rivera Calderón.

Además, consideró que lo directivos de la cadena probablemente conocían a alguien en el gobierno que les llamó para intentar censurarlo, pero sus técnicas no funcionarios y habrían terminado por sacarlo de su espacio radiofónico.

“Yo creo que tenían un amigo en el gobierno que les llamó y como si fueran nuevos, no les gustaba que hiciera las canciones como las hacía, que estaba yo muy enojado, que la gente se estaba indignado por mis canciones como si yo fuera el cabrón que se está robando la lana”, reveló.

Por último, dio varios ejemplos parecidos a su caso que no terminaron de buena manera, como el asesinato del humorista político colombiano Jaime Garzón, cuya muerte fue declarada como delito de lesa humanidad por la intervención de agentes del estado.

En este contexto, agradeció a Televisa Radio por haberlo sacado del aire, y así evitar su muerte o su asesinato, por el simple hecho de ejercer su derecho a la crítica, en específico a la que utiliza el humor.

“Yo no quiero que me maten en este país por reírme o por ejercer mi derecho a ser crítico, así que le agradezco Televisa Radio que me hayan corrido para evitarme la pena de que me maten ejerciendo la crítica”, finalizó.

