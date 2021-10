Yalitza Aparicio modeló increíbles piezas de joyería como embajadora de prestigiosa marca

La actriz mexicana Yalitza Aparicio reapareció en redes sociales para dar a conocer a sus seguidores que se volvería embajadora de la marca de relojes y joyas francesas, Cartier. Fue a través de un comunicado por parte de la marca y una publicación en su Instagram donde hicieron oficial la colaboración.

Yalitza desde que triunfó con su papel de “Cleo” en la película Roma de Alfonso Cuarón, se convirtió en una ícono mexicano y recibiendo incluso una nominación al Óscar, la actriz no ha dejado de sumar éxitos a su carrera. Eso sí, no siempre como intérprete de la pantalla, pero si promoviendo acciones sociales y desenmascarando problemáticas de la sociedad.

La noticia de su incorporación a la empresa internacional se dio a conocer en un evento en la Ciudad de México, con lo que se sumó a otras celebridades como por ejemplo, Eiza González.

A través de su cuenta personal de Instagram, la actriz mexicana presumió la invitación de ser embajadora de la marca de relojes franceses: “Estoy muy feliz de unirme a la familia Cartier como Friend of the Maison y comenzar una nueva aventura juntos”, se puede leer en su post de Instagram.

Yalitza Aparicio presume ser nueva embajadora de Cartier a través de redes sociales Foto: Instagram/ @yalitzaapariciomtz

En el caso de Cartier, la famosa firma de relojes y joyas francesa, ha nombrado a la nativa de Oaxaca amiga de la casa comenzando esta representación con la colección Clash, que según la marca: “Revoluciona el patrimonio estético”.

Yalitza a aprovechando su fama mundial y nacional y se ha dedicado a dar voz a las causas con las que está comprometida, como la lucha contra el racismo y la discriminación, el empoderamiento femenino o la defensa de los pueblos indígenas; su activismo le ha hecho romper estereotipos y atraer la atención de marcas que buscan diferenciarse y posicionar ciertos valores asociados a sus marcas.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Aparicio se desempeña en una labor semejante para una gran firma internacional, pues marcas de belleza y vestimenta como Head & Shoulders, Dior o Prada recientemente, la han buscado para protagonizar sus campañas. Su estilo le ha llevado a engalanar la portada de la afamada revista Vogue y formar parte de Los 50 más bellos de People en Español.

Yalitza Aparicio (Foto: Captura de pantalla)

Recientemente se celebró el día internacional en contra del cáncer de mama, hace un año Yalitza Aparicio, en conjunto con Head & Shoulders, dieron voz al mensaje de donar el pelo para elaborar pelucas oncológicas, fue la actriz quien puso el ejemplo y donó treinta centímetros de su cabellera que no había cortado desde hace seis años y que no sólo tenía un gran significado para ella, sino que también era un vínculo fuerte con su papá, pues solo él lo cortaba.

Este año, la intérprete mexicana se volvió a sumar a la lucha contra el cáncer, invitado a todos a que se sumen al movimiento de donar pelo y así ayudar a mejorar la vida de más mujeres y acompañarlas durante este proceso de lucha contra la enfermedad.

En esta campaña, Yalitza no pudo donar parte de su pelo, pero en una entrevista para la revista Quién aclaró que lo ha seguido cuidando para poder hacerlo en un futuro cercano: “Cuando piensas en quién va a recibir el cabello y de qué forma lo estás ayudando, cambia todo, te das cuenta de que estás apoyando aunque no estés ahí, hay personas que no pueden apoyar económicamente a las fundaciones, pero si contamos con el cabello, podemos compartirlo y así crear una cadena de fuerza y apoyo”, explicó para la revista mexicana.

