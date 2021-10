Lyn May insultó y arremetió contra J Balvin por su canción “Perra”

Lyn May se sumó a las voces que se quejaron del nuevo tema de J Balvin (Foto: Cuartoscuro/Instagram)

A lo largo de las últimas semanas, el reguetonero colombiano J Balvin ha estado en el ojo del huracán debido a su polémico tema “Perra”, el cual interpreta al lado de la rapera dominicana Tokischa, pues, en palabras de diversas personas, las cuales incluyen a la vicepresidente del país cafetalero, es “machista, racista y misógina”.

Debido a que esta canción causó un impacto internacional, las críticas desde México no podían faltar. Quien tomó la batuta en esta encrucijada fue la ex vedette Lyn May, quien lanzará un tema musical para defender a las mujeres de los ataques de Balvin y su melodía.

Por medio de su cuenta de Instagram, la también actriz compartió un video al lado de OG el Movimiento y Réne Ortiz, con quienes colaborará para interpretar su nueva canción La Loba. Dicho metraje estuvo acompañado de un mensaje para J Balvin, a quien tildó de “cabrón”.

“Esperen pronto mi tema musical titulado #laloba junto @ogelmovimiento @iamreneortiz contestándole a este c@b&on @jbalvin y arriba las mujeres!!!”, escribió Lyn May en su perfil oficial.

La ex vedette lanzará este nuevo tema para defender a las mujeres (Foto: Instagram)

Posteriormente compartió una fotografía desde el estudio de grabación donde realiza esta canción. Con un impecable vestido guinda lleno de lentejuelas, la vedette aseguró que “todas las mujeres merecen respeto”.

“Esperen pronto mi tema musical #laloba para todas esas mujeres que merecen respeto y admiración, directo desde #laqueenrecords @happypatty__ @ogelmovimiento @iamreneortiz”, ahondó en su publicación.

Hasta el momento se desconoce la letra o el ritmo que tendrá La Loba, pero debido a la polémica con el reguetonero y las canciones realizadas previamente por OG el Movimiento y Réne Ortiz, se tratará de un perreo en defensa de las mujeres, con una letra que intente reivindicar su figura.

La cruzada de figuras públicas por los mensajes ofensivos que se muestran y escuchan en la canción “Perra” lograron retirar de YouTube el polémico video por promover valores como misoginia, machismo, maltrato contra las mujeres, entre otros.

El reporte, compilado por distintos medios colombianos, señala que en reemplazo del audiovisual quedó un audio con la canción, que alcanzó las 238 mil reproducciones durante el domingo 17 de octubre.

Se espera que la canción La Loba sea al ritmo de Regetón (Foto: Instagram)

No obstante, hasta los amigos más cercanos de Balvin, así como sus familiares se volcaron en contra de su tema. Tal fue el caso de su propia madre Alba Mery, quien durante una charla en el programa ‘Nos cogió la noche’ del canal Cosmovisión habló sobre el video y sus primeras sensaciones cuando escuchó la canción.

“Yo lo llamé, lógicamente… ¿Dónde está el josesito que yo conozco? Esa canción no es… no sé ni qué decir”, manifestó doña Alba. Además, confesó que no pudo ver el video completo y que “no vi a José por ninguna parte”, en señal de que ese no es el mensaje que ella acostumbra a ver en su hijo.

No obstante, quien salió en defensa del “Niño de Medellín” y su canción fue la propia Tokischa. La originaria de República Dominicana otorgó una entrevista a W Radio, en la que aprovechó para dar su opinión sobre la situación.

“No entiendo los ataques hacia él (J Balvin). Él respetó mi arte, colaboró conmigo, vino desde afuera, a mi país, a grabar este video conmigo, a apoyarme. Él me apoyó como mujer, se metió en mi mundo y compartió conmigo. Es obvio que él apoya a una mujer, entonces no comprendo por qué le dicen machista”, detalló la artista, en esa emisora.

Se desconoce si Balvin le responderá a Lyn May, pero si algo es seguro, es que su canción, así como sus declaraciones en redes, seguirán causando polémica por las imágenes mostradas en su video y lo explícito de su letra que ha causado escozor entre un gran sector de la población mundial.

