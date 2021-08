Quién es el amor platónico de Alessandra Rosaldo que desbancó a Eugenio Derbez

Eugenio Derbez no apareció esta vez en la ecuación (Foto: Instagram/@ederbez)

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez llevan un largo tiempo casados, sin embargo, la integrante de Sentidos Opuestos reveló que su corazón no es exclusivo, pues tiene un amor platónico que de físico no se asimila mucho al de su esposo.

Fue en el programa matutino “Sale el Sol” donde se le preguntó a Alessandra sobre la identidad de ese hombre que le robaba el aliento aunque tal vez no estaba tan a su alcance.

“¡Ah, no!... 100 por ciento es Aquaman [...] Jason Momoa, sí… lo descubrí en ‘Game of Thrones’ y desde ese día fue de “¡Oh my God!’ (¡Ay Dios mío!)” dijo la cantante para dicho programa.

Así, entre las risas de los conductores y de Alessandra, el nombre de su Eugenio no apareció en ningún momento.

Durante la entrevista también se le preguntó a Rosaldo sobre cuál era su mayor defecto, a lo que ella respondió que el autosabotaje era una situación a la que tenía que enfrentarse diariamente.

“Creo que soy yo mi propia peor enemiga y eso es algo con lo que tengo que trabajar todos los días”, sentenció.

Alesandra Rosaldo y Eugenio Derbez llevan 15 años juntos (Foto: Instagram/@alexrosaldo)

Entre otros datos curiosos que confesó, Alessandra dijo temerle enormemente a las arañas sin importar que tan grandes o pequeñas pudieras ser estas. Asimismo ahondó en que uno de sus mayores gustos culposos son las botanas, sobre todo las frituras.

Aunque la pareja conformada por Alessandra y Derbez podría considerarse como una de las más sólidas de la farándula, la polémica es algo que nunca los ha dejado de rodear. Tan es así, que tras finalizar la segunda temporada de Viaje con los Derbez, se empezó a especular que el matrimonio podría estar llegando a su recta final.

Sin embargo, ante los múltiples rumores, Derbez decidió frenarlos de tajo y aclarar que su enlace amoroso no estaba en peligro.

“Lo que pasa es que ha sido un año muy difícil porque he tenido que trabajar mucho, tuve una serie, luego una película, luego otra serie. Casi no he estado con ella en estos meses, pero después de esto creo que sí voy a poder estar con ella el resto del año”, compartió en un encuentro con los medios que tuvo recientemente.

Además, en junio, Rosaldo también habló en el programa Ventaneando y externó que durante mucho tiempo ella ha apoyado a su esposo en su crecimiento artístico, por lo que, con los proyectos que la artista tiene en puerta, el turno de ser un soporte es de Derbez.

Alessandra Rosaldo dijo que Eugenio debe apoyarla ahora (Foto: Instagram/@ederbez)

“Yo de mil amores y voluntariamente, me he adecuado a sus horarios, proyectos, nos fuimos a Australia. Me dijo ‘se están abriendo las puertas de Hollywood, qué te parece si nos vamos a Los Ángeles’. Dije ‘órale’. Me he movido para donde él se mueve, ahora le toca a él moverse a donde me muevo yo”, remarcó.

Y es que, el regreso del 90′s Pop Tour después de una larga ausencia por la pandemia y diversos conflictos internos simboliza un momento muy importante para Alessandra. A mediados de mayo, Rosaldo le reveló a Eugenio todos los detalles sobre estos shows musicales.

“Voy a volver a cantar... me voy de gira... es que no sabía cómo decirte, que me voy a cantar otra vez”, comentó la también actriz justo antes de la intervención del dueño de Bobo Producciones.

“Me la llevo unos meses, vamos a noventear un ratito, en unos meses te la regreso”, lo que provocó una peculiar reacción de Eugenio Derbez.

“¡Gracias! ¡Gracias, hermano! Wow, meses solo en la casa. ¡Yes, yes! ¡Vivan los ‘90′s Pop Tour’”, concluyó el humorista mexicano.