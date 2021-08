Qué fue de Belanova: así habló Édgar del futuro del grupo

Belanova lanzó su primer álbum "Cocktail" a inicios de los 2000 (Foto: Cuartoscuro)

El pasado martes 17 de agosto las redes sociales, en especial Twitter, se llenaron de recuerdos, fotos y videos de la banda pop Belanova, famosa agrupación surgida en Guadalajara, Jalisco, a inicios de la primera década de los 2000.

Múltiples usuarios se preguntaron el por qué la banda detrás de éxitos como Cada que, Rosa pastel y Tus ojos, ha desparecido tanto tiempo de la escena musical, pues su último trabajo discográfico fue el álbum Viaje al centro del corazón en 2018, y desde entonces la banda liderada por la cantante Denisse Guerrero se ha mantenido en bajo perfil.

Belanova se posicionó en los marcadores de tendencias, primeramente porque resurgió el rumor que ha perseguido por años a la vocalista: que es hija de la fallecida comediante María Elena Velasco, la recordada India María.

La banda ha sido ganadora de un Grammy Latino por su álbum "Fantasía pop" (Foto: Cuartoscuro)

Pese a que hace unos años la misma Denisse aclaró el rumor y expresó que no cuenta con ningún lazo sanguíneo con la actriz cómica detrás de películas como Se equivocó la cigüeña, el rumor ha seguido persistiendo entre el público.

Conforme fue transcurriendo la tarde del martes, la supuesta relación de Denisse con Velasco pasó a segundo término, pues los usuarios recordaron con nostalgia la música de Belanova, y los más fanáticos seguidores contaron sus anécdotas personales con la agrupación compuesta también por Edgar Huerta y Ricardo Arreola.

Al respecto, Édgar habló la mañana de este miércoles con el periodista Javier Poza para aclarar el rumor y dar luz sobre el paradero del grupo al que pertenece desde los 18 años, banda que ha logrado conseguir múltiples reconocimientos en la escena artística y el cariño de su público.

Belanova ha decidido darse una pausa indefinida desde hace tres años (Foto: Cuartoscuro)

“Esas cosas de la vida, del mundo digital, ayer me sorprendió porque me empezaron a llegar muchos mensajes diciéndome ‘qué está pasando con Belanova’”, dijo el tecladista, quien se sorprendió que el mismo tema haya persistido a través de los años.

“El rumor que dices me parece muy curioso, le han dado muchas vueltas de que es hija de la India María, pero yo la conozco desde que tenemos 18 años, conozco a su mamá, a su papá. Qué bueno que sacas el tema porque he visto cantidad de información y Denisse ya desmintió que es hija de la India María, se me hace muy raro que le den muchas vueltas. Es un rumor. Sus papás están en Sinaloa. La realidad es que no”, aclaró el músico, quien contó dónde se encuentra la vocalista de la banda cuya última publicación en Instagram fue en diciembre de 2018, tras seis discos de estudio que sus fans siguen recordando.

“De hecho, ella ahorita está en Sinaloa, decidió pasar un tiempo con su familia, tras 18 años de trabajo continuo. Cuando no estábamos de gira, estábamos grabando disco, de promoción, fueron 18 años muy intensos y era necesario hacer una pausa. Ella nos dijo que quería pasar un tiempo con sus papás”, contó el artista.

El músico desmintió que hubiera una separación entre los integrantes (Foto: Cuartoscuro)

El músico de la banda que ha lanzado exitosos discos de electropop, como Cocktail, Dulce beat y Fantasía pop, aclaró que el proyecto está en una pausa y, aunque no reveló la intención de lanzar pronto otro álbum ni de estar creando canciones nuevas, aseguró que eventualmente Belanova volverá a los escenarios.

“A todas esas personas que nos han seguido durante tantos años es necesario darles una respuesta porque veo la inquietud y a veces es imposible responderles uno por uno. Somos un poco mal educados al no decir qué pasa con nosotros pero estamos bien, tanto Denise, Richie y yo estamos muy bien, simplemente es una pausa muy necesaria y válida. Empezó por 3 meses y ahora vamos a cumplir 3 años”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO: