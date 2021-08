Vicente Fernández Jr. estalló por noticias falsas sobre su padre: “No hagan caso de pendej*das”

Vicente Fernández Jr. pidió a la prensa no hacer caso de noticias falsas (Foto Instagram: vicentefdzjr9 )

Vicente Fernández Jr. ha sido de los pocos miembros de la familia que ha declarado ante los medios de comunicación presentes fuera del hospital donde su padre se encuentra internado. El hijo del “Charro de Huentitán” ha dado numerosos reportes del estado de salud de Vicente Fernández desde su caída hace unos días.

Este martes, mientras se encontraba dentro de su automóvil tratando de ingresar al Hospital Country 2000 de Guadalajara, donde atienden a su padre, Vicente Fernández Jr. fue cuestionado acerca de una publicación de TVNotas que afirma “la familia de Vicente Fernández reza por un milagro”, debido a que su padre estaría enfrentando una terrible enfermedad.

Al respecto, afirmó lo siguiente: “No hagan caso de pendej*das, confíen en lo que digan los doctores. Y muchas gracias, pero se me pasa mi hora de entrar”, dijo Vicente Fernández Jr. con una notable molestia y sentenció: “Esa publicación es mentira porque están viendo ustedes a los doctores, quienes han sido responsables por los diversos partes médicos difundidos entre la prensa de espectáculos”, detalló en la entrevista transmitida en Venga la Alegría.

Vicente Fernández Jr. se mostró molesto ante las presuntas de la prensa. EFE/ Francisco Guasco

El jalisciense de 57 años se ha expresado en varias ocasiones en contra de las publicaciones que afirman la salud de su padre se encuentra en un mal estado, o que ya ha fallecido y ha pedido a la prensa dejar de compartir información falsa y respetar el difícil momento por el que atraviesa su familia.

Un reportero de Venga la Alegría, que se encontraba realizando preguntas al mismo tiempo que varios periodistas más, le pidió a Vicente Fernández Jr. su opinión con respecto a la cancelación de la boda de su sobrino Álex Fernández, lo cual terminó por molestarlo.

“¡Yo no sé! ¿Qué puedes opinar tú? Bueno, ¿qué es lo que importa? Por supuesto que la salud. Entonces no hagan preguntas estúpidas. Sé que están trabajando, y con el respeto que merece su trabajo ¿qué puedes esperar que yo piense de que se cancela un evento? ¿Qué es más importante? Por favor no hagan preguntas que no vienen al caso”, dijo Vicente Fernández Jr.

Alex Fernández canceló su boda religiosa por la hospitalización de su abuelo (Foto: Instagram/@alexfernandez.g)

La revista TVNotas publicó una nota donde se afirmó que “Vicente Fernández no se cayó, tiene una enfermedad que paraliza su cuerpo y pulmones”, lo cual aseguran fue revelado por una “fuente cercana a la familia”.

Según la revista, “don Chente no se cayó, la familia dio esa versión para ocultar lo que en verdad lo aqueja, y es que el 6 de agosto perdió la movilidad, pero desde días antes había dicho que se sentía raro”.

Vicente Fernández ya no se encuentra sedado según sus familiares EFE/Francisco Guasco/Archivo

Esta versión de los hechos asegura que, tras su salida del hospital por una infección urinaria, Vicente comenzó a sentir que le faltaba la fuerza en los brazos y las piernas, su familia pensó que era debido a que había estado varios días en la cama del hospital y eso le había provocado la pérdida de solidez, pero poco a poco siguió empeorando y el 6 de agosto ya no se pudo mover, por lo que llamaron a una ambulancia y lo trasladaron al hospital.

Vicente Fernández sufriría del síndrome de Guillain-Barré, “Es un mal que ataca a los nervios en todo el organismo, pero como es silencioso no se dieron cuenta antes para atacarlo desde el inicio. Ahorita el mal está muy avanzado y ha dañado gran parte de su sistema nervioso y muscular, es por eso que no se podía mover con facilidad días antes de que su sistema motriz le dejara de responder”, afirmó la revista.

