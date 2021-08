“Una gran medida tomada por AMLO”: El Perro Bermúdez apoyó el Tianguis del Bienestar

El comentarista deportivo fue fuertemente criticado por mostrar su apoyo al presidente de México (Fotos: Twitter @enriquebermudez // Cuartoscuro)

El famoso comentarista deportivo, Enrique “El Perro” Bermúdez comentó a través de su cuenta de Twitter su postura ante la decisión del presidente Andrés Manuel López en crear el Tianguis del Bienestar.

Bermúdez aseguró que la creación del tianguis, anunciado por AMLO en la conferencia matutina de este viernes 13 de agosto, es una gran medida que beneficiará a las personas de escasos recursos.

“Una gran medida la tomada por el gobierno de @lopezobrador_, el repartir la mercancía confiscada entre los pueblos más pobres”, escribió el comentarista de TUDN.

El comentarista deportivo celebró la creación del Tianguis del Bienestar (Foto: Twitter/@enriquebermudez)

Ante ello, el comentarista fue fuertemente criticado por los usuarios de redes sociales, pues muchos aseguraban que Bermúdez “se estaba vendiendo”, mientras que otros le señalaron que las decisiones que ha tomado el representante del ejecutivo federal “no han sido las más adecuadas”, asimismo, algunos de los cibernautas los tacharon de populistas.

El narrador de fútbol confesó que no suele hablar de temas de política, sin embargo, siempre ha pensando que ayudar a los más necesitados es una medida que le gusta.

“Me están tirando con todo, no suelo hablar de política, pero esta medida me gusta, desde siempre me he inclinado por ayudar a los más necesitados”, señaló.

El Perro indicó que no le gusta hablar de política (Foto: Twitter/@enriquebermudez)

El presidente anunció en su conferencia matutina el nuevo programa, el cual consiste en poner a disposición de los habitantes de municipios en condiciones de marginación las mercancías decomisadas en aduanas: “Mañana vamos a dar a conocer sobre un programa muy importante, se los adelanto, que es lo que hemos llamado Tianguis del Bienestar. Todo lo que se confisca en aduanas, que iba a bodegas y que se echaba a perder, a veces se quemaba y había también corrupción”, indicó.

“Se va a un municipio pobre y se entrega a la gente. Ropa, calzado, se llevan juguetes para niños, todo lo que está en las bodegas y es una acción del gobierno, participan varias dependencias, desde luego la Secretaría de la Función Pública para dar fe de todo lo que se está entregando”, detalló el mandatario en conferencia de prensa matutina.

El Tianguis del Bienestar estará en los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz (Foto: Presidencia de México)

López Obrador comentó que con esta medida se dejará de pagar la renta a bodegas en donde se resguarda dicha mercancía, así como también explicó que esta era quemada debido a que existe un acuerdo entre empresas y comerciantes para evitar la competencia de mercado.

“Se dio esta forma de actuar en el gobierno, de llevar a cabo decomisos en aduanas y almacenar y se tienen muchísimas bodegas y se paga renta y se echan a perder las cosas, se roban muchos bienes. Hay el acuerdo con algunas empresas, comercios, de quemar la ropa que se decomisa para no generar competencia desleal. Nosotros hemos tomado la decisión de entregar todos esos bienes al pueblo, todas esas mercancías. Vamos a limpiar todas las bodegas y se le va a entregar a la gente, a los pobres y ya comenzamos”, explicó.

AMLO indicó que en la iniciativa también participan las secretarías de Hacienda, de la Defensa Nacional y de Bienestar; el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la Administración General de Aduanas y la Guardia Nacional.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, expuso que el Tianguis del Bienestar se instalará en espacios públicos de 70 municipios en extrema pobreza de los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

