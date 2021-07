Tensión sexual, perfiles ideales y cuentos de hadas: parejas legendarias del cine que jamás tuvieron un romance en la vida real

Winslet y Dicaprio, Newton-John y Travolta o Roberts y Gere. Ilusionaron al público, pero todo quedó en la ficción, (Foto: Columbia Pictures / Capture "Pretty Woman" / Oscars / Archivo/ @TReporta - Twitter)

Hay parejas que se inmortalizaron en Hollywood. Sus actuaciones fueron tan icónicas que es imposible pensar en uno sin el otro. Incluso los fanáticos perdieron la frontera entre la realidad y la ficción y creyeron que sostuvieron un romance fuera de la pantalla, pero no.

Esta es la lista de parejas icónicas que conquistaron al público, pero mantuvieron su romance dentro del set.

El amor se quedó en el Titanic: Kate Winslet y Leonardo DiCaprio

Kate Winslet y Leonardo DiCaprio se conocieron en 1997, durante el rodaje de la cinta de James Cameron: Titanic. Después de su estreno, la película no sólo logró convertirse en uno de los bluckbusters más exitosos hasta ahora, sino que marcó un hito en la historia de los romances en la pantalla grande.

Hoy día es imposible pensar a Jack en la piel de Matthew McConaughey o a Rose en la piel de Uma Thurman o Gwyneth Paltrow, como originalmente pensaba Cameron. Y es igual de imposible pensar que un amor tan sólido en pantalla —con momentos tan icónicos como el desnudo en el sillón o el paseo en la proa— no haya traspasado la ficción.

No obstante, muy a pesar de los fanáticos de esta historia basada en el accidente que sufrió el transatlántico en 1912, la verdad es que el amor entre los personajes sólo dio pie a una entrañable amistad entre los actores.

Durante la filmación de "Titanic" la actriz sufrió una neumonía. Durante el desarrollo de su enfermedad, el actor Leonardo DiCaprio se mantuvo muy atento a sus necesidades, alimentando los rumores de una relación.

Durante los meses que duró la filmación DiCaprio y Winslet construyeron una amistad más resistente que el Titanic, con base en la complicidad y la admiración que sienten el uno por el otro, y que duraría hasta la actualidad.

“Fue mi mejor amiga durante siete meses. Descargábamos las tensiones del rodaje juntos, nos desahogábamos juntos, estábamos atentos el uno al otro. Ella era la persona ideal para trabajar, porque parecía un muchacho más. Todo habría resultado más duro sin ella. Fuimos muy compañeros”, recordó Dicaprio durante una entrevista en 2004.

En el foro, Kate y Leonardo eran dinamita. Se gastaban bromas sumamente pesadas y prácticamente eran uña y mugre. Era normal verlos compartiendo una manta en el camper de alguno de los dos o simplemente mirando las estrellas, discutiendo “dudas existenciales” y compartiendo algunos consejos para mejorar sus relaciones sexuales.

Hoy día los actores se visitan con regularidad, tanto que Mia, Joe y Bear, los hijos de Kate lo llaman tío. Los chicos suelen pedirles que recreen escenas de Titanic, algo a lo que acceden divertidos.

A pesar de que Leonardo era una de las estrellas más atractivas de los noventa, Kate lo veía con ojos de familia; pero las personas a su alrededor no lo sabían, así que pronto surgieron los rumores de un romance: “La mira idea de algo así era demente: habría sido como un incesto”, confesó alguna vez Kate para poner fin a aquellas especulaciones.

Desde entonces, cada vez que le preguntan por DiCaprio, Kate simplemente asegura que la “razón de que nuestra relación funcione es porque nunca nos hemos visto inmersos en nada romántico”... fuera de la ficción, debería aclarar, porque en pantalla es otra cosa.

Después de Titanic, Kate y DiCaprio aparecieron a cuadro una vez más en la cinta de Sam Mendes Solo un sueño. En esta ocasión para dar vida a una pareja que atraviesa un momento sumamente crítico que pone a prueba su amor.

Tensión sexual sin resolver: Olivia Newton-John y John Travolta

A pesar de no tener una relación romántica, ambos actores conservan una buena amistad. En el 2019, Travolta y Newton John celebraron los 40 años de la clásica cinta y participaron en un evento especial.

En la historia del cine hay pocas parejas tan emblemáticas como Dany Zuko y Sandy Olson, una pareja de estudiantes de preparatoria que se encuentra en la escuela luego de compartir un mágico verano lleno de noches apasionantes y que tiene que enfrentarse a divertidas adversidades para estar juntos.

Y también hay pocas decepciones como esta, pues en realidad la pareja que interpretaron John Travolta y Olivia Newton John a finales de la década de los 70 solamente vive en la ficción. Aunque en aquel entonces circuló en la prensa un fotografía de ambos besándose.

¿Por qué no se enamoraron? Olivia, que al momento de la filmación tenía 28 años, lo explica: “Durante la filmación nos veíamos con otras personas, por eso no prosperó”, dijo durante una entrevista con el podcast No Filter en el 2018.

Según el actor, durante este último número musical de la cinta es posible palpar la "tensión sexual" acumulada entre su coestrella y él.

“Eso al final fue positivo, porque mantuvo la tensión sexual y la química durante el rodaje. Podría haber sido un desastre si nos hubiéramos involucrado y no nos iba bien juntos. Así que creo que fue lo mejor, aun así somos buenos amigos”, concluyó.

Por su parte, en el 2019 John Travolta admitió que existió tensión sexual durante la filmación de la película: “Creo que se puede ver en ‘You’re the one that I want’. Hay tanta tensión por resolver justo ahí”, dijo en referencia al número musical final de la cinta.

A pesar de la “tensión sexual” irresuelta, ambos continúan siendo buenos amigos y han conservado la cercanía durante cuatro décadas. Y cualquiera eche un vistazo a la aclamada película musical podrá ser testigo de la electricidad que estos dos emanan.

La pareja ideal, aun en la distancia: Meg Ryan y Tom Hanks

En total, la comediante Meg Ryan y el actor Tom hanks protagonizaron cuarto películas: "Joe contra el volcán", "Sintonía de amor", "Tienes un e-mail" e "Ithaca".(Shutterstock)

La química entre Tom Hanks y la actriz Meg Ryan en pantalla es innegable. Gracias a las películas que protagonizaron juntos, se convirtieron en la pareja ideal de los noventa que logró hacer reír, llorar y soñar a cientos de espectadores que tenían la esperanza de vivir un cariño como ese en carne propia.

La pareja trabajó junta por primera vez en la cinta casi olvidada de 1990 Joe contra el volcán. Una película un tanto disparatada sobre autoconocimiento y liberación. Tres años después vino el segundo proyecto compartido: Sintonía de amor. Y, entonces sí, marcaron un hito en la historia de los romances en el cine.

Esta comedia romántica sobre la búsqueda del amor verdadero que cuenta la historia de Sam y Annie — una periodista que viaja a Seattle para conocer a un hombre cuya historia escuchó en la radio y la conmovió tanto que hizo tambalear su matrimonio venidero— recaudó alrededor de 227 mil millones de dólares y se convirtió en el epítome del género.

Tom Hanks y Meg Ryan protagonizaron "Sintonía de amor", una historia sobre Annie, una periodista (Ryan) que viaja a Seattle para conocer a Sam (Hanks) luego de escuchar su historia en la radio.

Pero, lejos de un romance después de horas de llamado, el amor que compartían en pantalla en realidad emanaba de una profunda amistad y de un excelente entendimiento a la hora de trabajar: “Él es demasiado fácil”, explicó Ryan en una entrevista con Sleepless hace algunos años sobre la manera de trabajar con Hanks en Sintonía de amor.

“Te escucha y anima a las demás personas y no le gusta el drama. Y yo me siento de la misma manera. Sólo lo hacíamos para divertirnos, esto es una experiencia creativa y no hay razón para ser pesados”, continuó Ryan. Ese, quizá, habría sido el secreto que garantizó a la pareja una tercera película.

Al estilo de la cinta anterior, Tienes un e-mail se convirtió en una comedia romántica clásica con Hanks y Ryan al frente. Desde el inicio, los protagonistas entablaron una amistad muy cercana. Tanto, que cuando Ryan hizo su debut como directora en la cinta Ithaca, Hanks no dudó en sumarse al proyecto.

En el 2014, Ryan debutó en su faceta de directora en la cinta "Ithaca", en donde participó Hanks.

“Es tan estupendo. No tenía por qué hacerlo. Le tomó todo un día rodar su escena”, relató Ryan a Entretainment Weekly. Incluso, después de que terminó la jornada en el foro de grabación, Tom agradeció a los presentes por estar ahí para su amiga Meg.

“Sé que no nos hemos podido conocer muy bien durante las últimas 10 horas, pero sólo quiero agradecer a todos que estén aquí para mi amigas Meg”, dijo al momento de retirarse. El compañerismo entre estos dos sencillamente no podrá faltar, aunque nunca sea como se vivió en pantalla.

El “cuento de hadas” de Julia Roberts y Richard Gere

"Hay muchas cosas que podemos fingir en esta industria, pero la química no es una de ellas. Cuando dos personas se besan, saben si hay química o no y Richard y Julia tenía química", opinó el director de "Mujer Bonita" Gary Marshall.

En 1990 se estrenó la cinta Mujer Bonita, la película que se convirtió en un fenómeno de las películas románticas, batió récords de taquilla y cambió la carrera y vida de sus protagonistas: Julia Roberts y Richard Gere.

Al momento, los espectadores de la cinta querían el “cuento de hadas” que vivió su protagonista. Incluso, la misma actriz de sonrisa amplia y melena pelirroja, quería encontrar un amor como el que vivió en pantalla, pero, desafortunadamente, esto no fue así.

Mientras trabajaron juntos, Richard y Julia mantuvieron una relación estrictamente profesional y así se mantuvo durante todos estos años. Hasta el 2017, cuando los rumores sobre un supuesto noviazgo cobraron fuerza.

Después de esta cinta, la actriz Julia Roberts se convirtió en el epítome de las actrices en las comedias románticas y participó en otras películas del mismo género, entre ellas: "La boda de mi mejor amigo".

De acuerdo con la revista Cosmopolitan, una vez que Roberts terminó su relación con el director Danny Moder , en el 2017, tuvo algunas reuniones con el actor de múltiples películas románticas, lo que daría pie a una relación.

“Se han reunido varias veces en cenas muy discretas, incluyendo una muy íntima en un restaurante de Los Ángeles. Es como que Julia y Richard están destinados a estar juntos”, reveló una fuente a la publicación, quien también aseguró que ambos actores iban a hacer público su noviazgo.

No obstante, los rumores se quedaron en eso y los actores nunca dieron pista de querer ir más allá.

El destino de Drew Barrymore y Adam Sandler

En un principio, el actor Adam Sandler no quería trabajar con la estrella de los 90 Drew Barrymore, sin embargo, ella lo convenció. (Fotos: IMDb)

A finales de los 90 y hasta bien entrados los 2000, Drew Barrymore y Adam Sandler se convirtieron en una de las parejas más icónicas del cine. Desde La mejor de mis bodas, la primera cinta en la que trabajaron juntos, este par ganó fama por lo bien que quedaban juntos: graciosos, ligeros y sumamente enamorados.

No obstante, a pesar de la buena química y de la comicidad que comparten en pantalla, lo cierto es que esta pareja no la tuvo fácil para abrirse camino en Hollywood, pues en un principio no se creía que tuvieran éxito en el género de comedia romántica.

Según reveló Drew en su libro autobiográfico Wildflower, la estrella de Los ángeles de Charlie tuvo que rogar a Sandler para poder concretar una reunión y comenzar a trabajar juntos.

De acuerdo con Barrymore, antes de que ambos protagonizaran la cinta de 1997 "La mejor de mis bodas", Sandler parecía un 'preppy' y ella una punk.

“Definitivamente no era obvio que que estábamos destinados a encajar como yo creía porque parecíamos un preppy y una punk en una cita a ciegas que iba a salir mal”, escribió Drew. “Pero le estreché la mano (a Sandler) con emoción, le agradecí por reunirse conmigo y le expuse mi caso”.

“Le dije que, por alguna razón, yo sabía que estábamos destinados a convertirnos en un equipo”, concluyó Barrymore. Y así fue: se convirtieron en un equipo, y su amistad floreció, pero el público quería más, quería ver la historias que protagonizaron convertidas en realidad.

En el 2014, durante una entrevista con US Weekly, la pareja protagonista de la comedia romántica Como si fuera la primera vez fue cuestionada sobre su relación y si alguna vez consideraron dar el paso que la llevaría a otro nivel, pero su respuesta fue contundente: nunca hubo, ni habrá, algo entre ellos.

Actualmente, ambos conservan una buena amistad. Incluso, la esposa de Sandler lo regaña cuando siente que no hay suficiente "amor" cuando comparte pantalla con Barrymore, según naró el actor con Ellen Degeneres. Fotos: IMDb

“¡De ninguna manera! Ni siquiera un poco, como decimos en La mejor de mis bodas, ‘Church tongue’. Nada, realmente”, contestó Drew. “No, siempre pasamos tiempo juntos y la pasamos muy bien. Siempre socializamos, pero nunca (hubo algo más), así está bien”, complementó Adam.

Lo que en realidad existe entre ambos es una muy buena amistad. E incluso Jackie, esposa de Adams, quiere profundamente a Drew, o al menos así lo ha dicho el actor en distintas ocasiones. Por su parte, Drew también ha dicho que “quiere profundamente a Adam, y siempre he creído en él”.

