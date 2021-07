Muertes, enfermedades y accidentes: las tragedias reales en famosas series de televisión

Foto: especial

A lo largo de la historia del cine y la televisión, múltiples producciones se han visto amenazadas por diferente escenarios: muertes inesperadas a la mitad de las grabaciones, accidentes en el set o enfermedades de sus protagonistas.

Estos son algunos ejemplos de famosas series que se enfrentaron a alguna tragedia. Algunas lograron seguir adelante, otras no tuvieron tanta suerte.

Luke Perry: Riverdale

El actor Luke Perry es uno de los rostros más populares de los 90 en el entretenimiento estadounidense. En el cine, su última participación fue en la película de Quentin Tarantino, "Érase una vez en Hollywood"

El cuatro de marzo de 2019, la serie adolescente de televisión Riverdale, sufrió una inesperada pérdida: Luke Perry, el actor que cobró relevancia a partir de su actuación en Beverly Hills 90210 en 1999 y que interpretaba a Fred Andrews en la serie inspirada en los cómics de Archie, falleció después de una crítica situación de salud.

Algunos días antes de fallecer, el 28 de febrero de ese mismo año, Luke ingresó a un hospital en la ciudad de Los Ángeles, en California. Debido a que sufrió un derrame cerebral mientras se encontraba en su hogar en la misma ciudad. Tenía 52 años.

De acuerdo con TMZ, el reporte a los servicios de emergencia se produjo desde la casa del actor, en Sherman Oaks, California, a las 9:40 de la mañana. Ese mismo día, después de su traslado al hospital, Perry fue sedado y se mantuvo inconsciente hasta que ocurrió un segundo derrame, cuando su familia decidió desconectarlo por recomendación médica.

Tras el anuncio de la muerte de Coy Luther Perry III, el nombre real del actor originario de Mansfield, Ohio, la televisora CW anunció la suspensión del rodaje de Riverdale y los colaboradores de la ficción dedicaron algunos mensajes en memoria del actor. Así también lo hicieron otros actores de la exitosa serie que marcó un hito en los noventa.

A finales de los 90 Perry interpretó a Dylan McMay, un joven inteligente y sumamente maduro para su edad pero que demuestra una actitud hostil a lo largo de su desarrollo como personaje. (Foto: Archivo)

“Querido Luke, siempre disfrutaré las preciadas memorias que hemos compartido a lo largo de estos 30 años. Espero que tu camino más allá sea nutrido por magníficas almas que estuvieron aquí antes que tú. Dios, por favor dale un asiento cerca de ti. Se lo merece”, escribió en ese entonces Ian Ziering, con quien coincidió en Beverly Hills 90210 .

Eventualmente, las grabaciones de la tercera temporada del melodrama adolescente se reanudaron. No obstante, los ánimos no eran los mismos: “Vivimos una experiencia que por momentos fue extremadamente dolorosa y no creo que quisiéramos vivirla otra vez”, compartió en ese entonces Skeet Ulrich al diario Los Ángeles Times.

“Fue muy difícil, porque no dejabas de pensar que por ahí iba a aparecer dando la vuelta. Su tráiler estaba todavía ahí. Lo sientes, su espíritu anda todavía por ahí con nosotros”, concluyó la actriz Marisol Nichols, quien interpretó a Hermione en Riverdale.

Cory Monteith: Glee

Monteith nació en Canadá en 1982. Antes de consagrarse como 'Finn' en la serie de Fox, actuó en la película "Monte Carlo" y tuvo un papel protagónico en "Sisters and Brothers".

En el 2009, la cadena Fox, ahora parte del monopolio Disney, estrenó un show de comedia musical que marcaría un antes y después en el entretenimiento estadounidense: Glee. La trama, sumamente sencilla e inspiradora, seguía a un grupo de jóvenes de preparatoria que encontraron su camino a través de la música.

Entre aquellos jóvenes, con historias de vida diversas que reflejan algunas problemáticas de la vida moderna, destacaron algunas estrellas, como Lea Michele, Amber Riley, Kurt Colfer y ultimadamente, el actor canadiense Cory Monteith.

En la ficción, Cory interpretó a Finn Hudson, un mariscal de campo que se une al club de canto y termina siendo director del mismo. No obstante, el show cargado de inspiración y sueños, fue alcanzado por la tragedia en julio de 2013, cuando Cory fue encontrado sin vida en una habitación de hotel en Vancuver, Canadá.

De acuerdo con la ABC, Cory habría pasado el día anterior a su muerte en compañía de amigos y regresó a la habitación de hotel en donde estaba hospedándose. El personal del establecimiento notó que el actor no había entregado el cuarto que tenía programado desocupar e irrumpió en la habitación sólo para encontrarlo sin vida. Tenía 31 años.

"Glee" fue un show marcado por la tragedia. Además de la muerte de Cory, en 2018 Mark Salling, quien dio vida a en la ficción a 'Puck' fue sentenciado por pornografía infantil y se quitó la vida. Además, en 2020 la actriz Naya Rivera, quien interpretó a 'Santana', fue hallada sin vida en un lago. (FOTO: Fox Broadcasting Co. Cr: Carin Baer/FOX

Según el informe de las autoridades, Monteith falleció a causa de una mezcla accidental de sustancias: heroína y alcohol. Ambas en grandes cantidades. En abril de ese año, Cory había ingresado a rehabilitación para tratar el problema de abuso de sustancias que tuvo desde la adolescencia.

Su muerte marcó profundamente a los miembros del elenco, aunque algunos de los actores originales ya no formaban parte de la serie cuando él falleció. Es el caso de Lea Michele, quien a raíz de Glee comenzó una relación sentimental con Cory que duró hasta el día de su muerte y que, de no haber sido por la tragedia, habría concluido de una manera muy distinta.

“Hablábamos de muchas cosas. Hablábamos de tener niños y cómo nos veríamos cuando envejeciéramos y quién engordaría y quién se mantendría delgado. Platicábamos sobre a dónde queríamos ir y lo que queríamos hacer. Nosotros lo éramos todo”, contó Lea a la edición inglesa de Glamour.

“Sólo tengo buenos recuerdos de Cory. Él no era su adicción. desafortunadamente, ella ganó. Pero ese no era Cory. Él me hizo sentir como una reina todos los días. Desde el minuto en que dijo ‘soy tu novio’, amé todos los días y le agradezco haber sido el mejor novio y hacerme sentir tan hermosa”.

En todos los aniversarios de su muerte, Lea utiliza sus redes sociales para dedicarle unas lindas palabras al actor que fue su pareja por más de dos años. (AFP)

En octubre del 2013, Glee estrenó “The Quarterback”, un episodio especial en honor a la vida y muerte de la gran estrella juvenil. La serie se mantuvo al aire por un par de años más hasta 2015, cuando se despidió del público.

John Bernecker: The Walking Dead

En el 2017, la muerte de John Bernecker desencadenó un juicio contra la producción de "The Walking Dead" por fallar en garantizar la seguridad de sus actores.

En el 2017, la octava temporada del aclamado show de televisión The Walking Dead sufrió una suspensión temporal debido al fallecimiento del actor especialista en maniobras de alto riesgo John Bernecker.

En el set de grabaciones, ubicado en Atlanta, el especialista sufrió un fuerte impacto en la cabeza con una superficie de hormigón al caer de una altura aproximada de seis metros, según informó El País. Posteriormente fue trasladado a un hospital.

Sin embargo, el doble de 33 años de edad falleció como consecuencia del accidente que sufrió. Poco después AMC informó sobre el retraso en las grabaciones a consecuencia del “trágico accidente en el set” que sufrió el actor de riesgo que también formó parte de otras producciones como Los juego del hambre y Diarios de vampiros.

Según reportó el sitio Hollywood Reporter, el actor nunca había realizado un salto de tal complejidad ante las cámaras y se dijo nervioso a su compañero Austin Amelio, quien se encontraba con él en el balcón desde donde saltó.

La producción de la serie pagó la multa correspondiente y se mantiene al aire hasta la actualidad. De acuerdo con distintos medios, la última temporada se estrenará en agosto de 2021 y terminará el año siguiente.

El accidente valió a la producción de la serie una multa de casi USD 13 mil, según impuso el Departamento para Seguridad y Salud estadounidense, pues la productora “fracasó en la protección de riesgos y caídas durante el rodaje”, según se leyó en un comunicado.

Por su parte, la aclamada ficción de zombies rindió homenaje a la muerte del actor y dedicó el primer episodio de la octava temporada a su memoria cuando éste salió al aire.

Michael J. Fox: Spin City, departamento en crisis

A los 59 años, Michel J. Fox anunció su retiro definitivo de las cámaras. Sin embargo, lanzó el libro 'No time like the future' para conservar sus memorias.

En 1998, el actor Michael J. Fox fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson. Desde entonces, se convirtió en una de las principales voces sobre esta enfermedad y las consecuencias que tiene en la población. A la par, la estrella de Volver al futuro, siguió su trabajo en distintos proyectos.

No obstante, en el 2000, a causa de un importante deterioro de salud, el actor decidió dejar la serie Spin City para dedicarse a su familia, a sí mismo y a encontrar una cura para su padecimiento, a pesar el éxito que la sitcom político había acumulado durante los cuatro años que tenía al aire.

“No podría estar más orgulloso de este show y de todo lo que hemos logrado a lo largo de estos cuatro años, aun así siento que ahora mi tiempo y energía estarían mejor enfocadas en mi familia y en trabajar hacia una cura para la enfermedad de Parkinson”, dijo el actor cuando anunció su eminente despedida del programa que comenzó a transmitirse en 1996.

Tras la salida de Fox, el actor Charlie Sheen, conocido por su papel como Charlie en el sitcom Dos hombres y medio, se integró al elenco y se convirtió en el protagonista. Sin embargo, la serie no obtuvo el mismo éxito del que había gozado a lo largo de las temporadas anteriores.

A lo largo de seis temporadas, el sitcom "Spin City" sigue la historia de Mike Flaherty (Fox), un teniente que busca a proteger a un alcalde de arruinar su carrera política. Shutterstock

En el 2002 se anunció que la serie llegaría su final y el 30 de abril de ese mismo año se transmitió por última vez en televisión. Por su parte, Michael J. Fox consiguió mejorar su salud y trabajó en distintos proyectos. No obstante, en 2020 anunció que volvería a retirarse del espectáculo a causa de su salud.

“Hay un tiempo para todo, y mi tiempo de trabajar 12 horas al día y memorizar siete páginas de guión han quedado en el pasado. Al menos por ahora entro en un segundo retiro”, contó entonces en entrevista con la revista People.

Henry Cavill: The Witcher

Aunque todavía no hay una fecha oficial del estreno de la segunda temporada de "The Witcher", distintos foros en internet especulan que estará disponible en Netflix a finales de este 2021.

Durante la grabaciones de la segunda temporada de The witcher, el actor Henry Cavill sufrió un accidente que resultó en la suspensión del segundo volumen de la ficción de misterio y terror.

De acuerdo con distintos medios de comunicación, el actor que se inmortalizó por su actuación de Superman en múltiples películas de la franquicia sufrió un “tirón muscular leve” mientras estaba colgado de un arnés a seis metros sobre el suelo.

El tirón lo obligó a dejar la producción durante algunos días. Sin embargo, Netflix anunció que continuaría filmando las escenas en las que no era necesaria la presencia de Cavill. No obstante aún no hay una fecha oficial de estreno de la segunda temporada de esta aclamada serie.

