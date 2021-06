“Fue muy agresivo”: Aleida Núñez explicó por qué no la coronaron en evento del orgullo LGBTQ+

FOTO: Instagram/@aleidanuñez

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ el día de ayer, en la Ciudad de México se llevaron a cabo múltiples celebraciones. Como parte del festejo, la actriz mexicana Aleida Nuñez iba ser coronada como la “Reina del Gay Pride 2021″.

No obstante, su coronación no se concretó porque la actriz dejó el lugar tras un desencuentro con algunos individuos presentes en el centro nocturno que organizó dicho evento, según reportó el periodista Eden Dorantes en su canal de YouTube.

“Esta noche me hicieron una invitación para ser coronada como ‘Reina de la comunidad’ en un conocido lugar en la Zona Rosa (en la Ciudad de México). Desafortunadamente, y tristemente, me tuve que retirar del evento porque se tornó muy agresivo. Violencia, gritos, y yo la verdad no estoy acostumbrada a tener una vida así”, explicó Aleida a través de su cuenta de Instagram hace unas horas.

En el mensaje, la actriz dijo que no tenía intenciones de abandonar el lugar. Sin embargo, no tuvo remedio porque había sido víctima de una falta de respeto: “Si estuve ahí fue de corazón, porque los apoyo, porque creo que ya tenemos que terminar con todos estos paradigmas, con todos esos estigmas”.

Aleida Nuñez explica por qué no fue coronada en la marcha LGBTQ+

“Tenemos que abrirnos de corazón, de nuestros ideales; apoyar la diversidad. Pero desafortunadamente me encontré con esta triste historia y me tuve que retirar del lugar”, concluyó en el clip en donde se mostró con un maquillaje multicolor y el cabello adornado con una cinta metálica, además de un conjunto negro con transparencias y unas botas a juego.

La actriz explicó que debido a este desencuentro tuvo que retirarse del centro nocturno en donde supuestamente sería reconocida como la “Reina del Orgullo Gay 2021″: “La prensa es testigo de todo lo que sucedió y es una lástima que en esta época (todavía pase esto)”.

Aunque no dio más detalles de lo ocurrido, durante una entrevista con medios de comunicación el día de ayer, Aleida aclaró que recibió la invitación para la coronación desde hace más de un mes. Una vez ahí, todo se volvió muy violento cuando fue cuestionada sorpresivamente sobre el matrimonio igualitario en Yucatán.

“Yo estoy aquí, recibí una invitación hace más de un mes”, contó a los medios, según se vio en el canal de YouTube del periodista Eden Dorantes. “Se me hace una grosería que por una contrariedad de formas de pensar, que es válido, finalmente ahorita se está haciendo una suspensión del evento”.

FOTO: Instagram/@aleidanuñez

A la postre de estas declaraciones, Aleida se retiró del centro nocturno ubicado en la Zona Rosa. Asimismo, la también cantante compartió algunas fotografías y videos del evento, presuntamente antes de que esto sucediera. A través de su perfil de Instagram, Nuñez colgó un video en donde colaboró con el Grupo Ensamble y entonó la conocida melodía Tus jefes no me quieren.

Después de su intempestivo abandono del lugar, Aleida también escribió un mensaje en sus redes sociales: “Mi corazón y apoyo con ustedes, pero jamás voy a permitir una falta de respeto”, expresó en Instagram, causando la empatía de algunos de sus seguidores y fanáticos.

“A descansar y a lo que sigue... eres una reina, el lunes será un gran día y un gran tema”, “Venga hermosa, sigue adelante” y “Ante todo, respeto para todo, y para terminar luces espectacular”, escribieron algunos de sus seguidores.

