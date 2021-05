La verdad detrás de las fotos de Andrea Meza vestida de novia

Andrea Meza 19052021

A menos de una semana de haberse coronado como Miss Universo 2021, Andrea Meza se ha visto relacionada en una serie de polémicas, desde felicitaciones prefabricadas por su antecesora, Lupita Jones, el recelo del pueblo peruano debido a que su representante no ganó en la final, y ahora hasta especulaciones que le valdrían perder su corona, pues en la cuenta de Instagram de la “mujer más bella e inteligente”, existe una foto donde luce un vestido de novia. De acuerdo con las reglas del concurso que ganó, está prohibido casarse.

Sin embargo el joven con el que posa en la foto, Jorge Saenz, precisó que se trata de una campaña publicitaria que ellos realizaron para el estado de Chihuahua. En entrevista con Telemundo, el oriundo de ese estado, de 23 años, dijo que ha recibido ataques a su persona. Lo señalan por “colgarse” de la fama de Meza.

“Son fotos de hace casi dos años. Dicen que edité las fotos para que se viera así, son de septiembre de 2019. Cuando recién las publicamos, hicimos de broma para ver cómo reaccionaban nuestros conocidos, nunca me he casado con Andrea, solo somos amigos. Desde que inició el certamen, a ella le revisaron que no estuviera casada”, explicó Saenz quién es un campeón de concursos de matemáticas, alumno destacado y busca ser ingeniero.

No obstante, la pregunta que ha generado ruido en redes sociales y en esa misma publicación con el vestido nupcial es si Andrea perdería su título más reciente. A ello, las bases del concurso dictaminan que una aspirante a Miss Universo no puede estar casada, divorciada, o pasando por un proceso de divorcio. A ello, las ganadoras del certamen también deberán comprometerse a estar solteras durante su año de reinado.

Sin embargo, diferentes medios de comunicación a nivel internacional han disipado las dudas que rodean a Andrea Meza y un supuesto matrimonio. En tanto, en su cuenta de Instagram sus fans han dicho apoyarla sin importar acusaciones. “Bravo Andrea. Disfruta de tu triunfo sin importar toda la envidia que tu belleza desata”, escribió un usuario en Instagram.

En tanto, Janick Maceta, la peruana que representó a su país en Miss Universo 2020, puso un alto a las críticas que ha recibido Andrea Meza tras su coronación en el certamen de belleza. Ello después de que en redes sociales, cientos de usuarios peruanos argumentaran que el triunfo de la mexicana fue injusto.

A través de su cuenta de Instagram, Janick compartió con sus seguidores un video junto a la Miss Universo y aseguró que tienen una buena amistad. Por lo que los incitó a no hacer comentarios en perjuicio de Andrea, ya que “no se brilla apagando a otros”.

Además de estas polémica. También fue tendencia la felicitación que Lupita Jones publicó en su cuenta de Instagram. Sin editar, se veía claramente que había un plan de contingencia en caso de que la chihuahuense no ganara el certamen.

Resulta que todo quedó plasmado en Instagram y evidenció que Jones tenía ya prefabricado dos mensajes para Meza. Uno en felicitación por coronarse como reina de belleza y otro en caso de que perdiera.

En el mensaje de Jones que vaticinaba que Andrea perdería se leía lo siguiente: “¡Felicidades Andrea Meza! Luchaste por lograr el sueño que desde niña te acompañaba, tu disciplina y talento te llevó hasta el lugar que hoy ocupaste en Miss Universo.

Digna representante de nuestro país, pusiste el nombre de México en alto y de pie te aplaudo. Porque dejas en claro que querer es poder y los mexicanos queremos llegar muy lejos”, era la versión pesimista de un resultado desfavorable para Meza, este fue borrado.

