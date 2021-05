Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo revelaron que estuvieron a punto del divorcio: “Fue una muy buena sacudida”

(Foto: @ederbez/Instagram)

Por más de 15 años, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo han protagonizado una verdadera historia de amor dentro de la farándula mexicana y es que a pesar de los conflictos se han consolidado como una de las parejas favoritas a pesar de que sí se han enfrentado a crisis matrimoniales que casi terminan en el divorcio.

Los famosos se sincesaron sobre los problemas que los llevaron a terapia, donde incluso los aconsejaron abordar una separación amigable y por medio de un acuerdo conjunto.

Derbez y Rosaldo se sinceraron en entrevista con El Gordo y la Flaca sobre los conflictos más grandes a los que se enfrentaron y que fueron originados a raíz del nacimiento de su única hija: Aitana.

Según la cantante, muchas de sus peleas son por “tonterías”, pero su constancia, “necedad” y “resistencia” los han ayudado a continuar con su matrimonio.

“Todos los días tenemos fricciones, todos los días. Es una lucha, porque todos los días digo... somos súper resistentes y ya llevamos 15 años”, contó Eugenio Derbez, quien además añadió que la última temporada de La Familia P. Luche fue inspirada en su esposa.

La pareja incluso se ha enfrentado a diferentes crisis de pareja que por poco los llevan a la separación definitiva, aunque la más grave ocurrió después del nacimiento de la hija que tienen en común.

“Sí hemos tenido crisis en las que hemos pensado en que es mejor separarnos... después de que nació Aitana, y creo que es normal, la pareja entra en un tipo de crisis porque se desestabiliza todo”, comentó Alessandra Rosaldo.

Eugenio confirmó la situación y destacó que se sintió abandonado ante la llegada de su hija menor, además de que todo cambió entre los dos.

“Hubo una crisis después de que nació Aitana y la verdad es que muchas parejas ahí es donde se separan y no pueden más. Nosotros estuvimos a punto, pero afortunadamente aguantamos”, aclaró la vocalista de Sentidos Opuestos.

Coincidieron que su matrimonio se salvó gracias a la ayuda que recibieron de un terapeuta. “Hubo un momento que incluso con terapia ni siquiera se podía... fue una muy buena sacudida, ya cuando vas con el terapeuta y te dice ‘por lo que veo esto está bastante decidido. Está bien, vamos a ver cómo se van a separar’, dices ‘ah’”, confesó Eugenio; mientras que Alessandra lo apoyó con: “No, esperáte, igual y no”.

Ésta no es la primera vez que Eugenio confiesa haber tomado terapia, ya que también recibió ayuda para solucionar sus problemas con su hija mayor, Aislinn Derbez.

“Con Aislinn tomé terapia, como de parejas pero de padre e hija, porque sí hubieron muchas cosas que se rompieron por la presión de estar como productor y papá”, comentó en la larga entrevista que concedió al programa El Gordo y la Flaca.

El patriarca de la familia destacó que si bien nunca estuvieron distanciados, sí vio mermada su relación por un conflicto que vivieron durante el viaje que hicieron a Marruecos para la primera temporada de De viaje con los Derbez.

“Las cosas estaban muy tensas y un poco distantes... yo sentía que no era igual y un día me dijo ‘papá, primero tenemos que arreglar nuestra situación’. Aislinn tenía un rencor un poco escondido conmigo”, confesó con los ojos llorosos.

De acuerdo con Eugenio, el sentimiento de la ex esposa de Mauricio Ochmann comenzó porque un día no la dejó hablar, pero no lo hizo con la intención de censurarla o quitarle presencia, sino porque había un guion establecido para aquella escena.

“Mi hija se quedó con el sentimiento de ‘por qué mi papá que ya tiene una carrera hecha, es famoso, no me deja brillar, por qué quiere robarse el cuadro, por qué mi papá no me deja hablar, por qué quiere ese protagonismo todo el tiempo’. Y yo no sabía eso, cuando me lo contó en terapia le dije ‘hija cómo vas crees que voy a querer robarte el foco’”, se sinceró.

