Exatlón vs Guerreros 2020: cómo fue el encuentro entre Ferka, Christian Estada y Potro con los atletas del reality de TV Azteca

Los ex integrantes de ambos equipos se encontraron disfrutando de unas relajantes vacaciones en Cancún. (Foto: estradac11/ Instagram)

Ex integrantes de la cuarta temporada de la competencia deportiva de alto rendimiento Exatlón de TV Azteca se encontraron con quienes participaron en la pasada edición del programa de retos Guerreros 2020 de Televisa.

Pame Verdirame, Heliud Pulido, Doris del Moral, Cassandra Ascencio y Gloria Murillo se encontraron con Julio Ron, Christian Estrada y María Fernanda Quiroz, mejor conocida como “Ferka”.

A través de historias de Instagram de sus cuentas personales, los ex concursantes compartieron este divertido encuentro donde simulaban enfrentarse en competencias de nado e incluso canotaje.

“Yo estoy aquí a punto de darle clases a los de Exatlón, los voy a entrenar un ratito”, compartió por su parte Christian Estrada, mientras enfocaba a Cassandra, Doris y Melannie González, quien fue parte de Survivor México 2020.

Los participantes se reunieron en un evento organizado en Cancún, Quintana Roo, en el hotel Planet Hollywood Cancún, y los invitados fueron parte de una alfombra rosa donde fueron entrevistados para saber su opinión sobre el servicio y la experiencia.

También asistió Karime Pindter, integrante de Acapulco Shore 8.

Los asistentes, incluidos los ex participantes deportivos, lucieron frescos atuendos de gala con los que no perdieron el glamour.

Ferka fue una de las concursantes más queridas del programa.(Foto: @guerreros2020mx/ Instagram)

“Estoy con la archienemiga de Amancay González y ya se va a armar Exatlón versus Guerreros con todo y pancilla”, dijo Doris del Moral, una de las concursantes más queridas del reality, en compañía de “Ferka”, quien con un divertido baile dejó ver su embarazo.

En la historia, Doris escribió “Leones vs. Héroes”, haciendo referencia a los nombres de los equipos de los programas, pues “Leones” fue un equipo de Guerreros 2020 dirigido por Memo Corral, mientras que en “Héroes” estuvieron Doris y Cassandra.

A lo que hace referencia la ex participante de Exatlón es al pleito que hubo durante la transmisión entre “Ferka” y “Macky”, que fue más allá del plano deportivo y competitivo.

El problema explotó cuando Macky acusó falsamente a Nicola Porcello de haberla empujado violentamente, lo que no sólo generó fuertes críticas del público, sino una ruptura y enfrentamiento entre equipos que estuvo encabezado por Ferka.

Ferka, quien pertenecía al equipos de “Leones” al igual que Porcello, salió a la defensa de su compañero argumentando que “el papel de víctima de Macky ya se le había salido de las manos”.

Esta situación se puso al centro de los reflectores debido a que Macky argumentó que lo que había vivido era violencia de género, por lo que levantó grandes especulaciones sobre el show.

Macky y Ferka mantuvieron un tendido pleito durante Guerreros 2020. (Foto: @macky.mx/ Instagram)

“Una acusación así es muy grave y te hice una acusación muy severa y por eso me retracto. Tengo la cara llena de vergüenza y no me gusta verte así porque sabes que te quiero y te quiero bien”, se disculpó Tania Rincón con Nicola, conductora del programa durante una transmisión del programa donde se buscó aclarar el escándalo.

El pleito fue mediado por Magda Rodríguez, la productora del programa, quien argumentó que, al revisar las tomas, no se observó ningún contacto contra la jugadora.

Quiroz fue, en su momento, una de las favoritas del público al ser la segunda más votada, pero a pesar de que se presencia era muy aplaudida fue eliminada en el transcurso del show.

En medio del escándalo, la pareja anunció el sexo de su bebé. (Foto: especial / @ferk_q/ Instagram)

A pesar de ello, Ferka se ha mantenido en el ojo público porque anunció recientemente que espera un hijo de Christian Estada, lo que rememoró el romance y escándalo que este protagonizó con Frida Sofía y una supuesta relación con Alejandra Guzmán.

