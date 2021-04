Manu Ríos: el influencer que con poca ropa se integra a “Élite”

¿Quién es el nuevo integrante de la serie española Élite? (Foto: @manurios/Instagram)

El influencer de 22 años, Manuel Ríos Fernández, es el nuevo integrante de la exitosa serie de Netflix que estrenará su cuarta temporada a mediados del año.

El actor nacido en el municipio de Calzada de Calatrava, España, formará parte del elenco de la nueva temporada de Élite que se estrenará el 18 de junio del presente año. El anuncio se hizo a mediados de año pasado a través de la cuenta oficial de Instagram de la serie.

Manu Ríos, como es conocido en redes sociales, es uno de los influencers españoles más reconocidos que ganó popularidad por su presencia en plataformas como Instagram y Twitter. Medios en donde logró tener más de 5 millones de seguidores y 524 mil, respectivamente.

Además de su faceta actoral, Manu Ríos se ha desempeñado en el área del modelaje, es bailarín y cantante, siendo este último el espacio en donde comenzó su trayectoria artística. A una temprana edad, el español se integró al programa televisivo Cantando en Familia conducido por el presentador Constantino Romero.

Aparecerá en la nueva temporada de Élite (Foto: @manurios/Instagram)

En la emisión, la familia del joven cantante concursó para vencer a las otras seis familias que integraron el programa en donde se interpretaron canciones populares que fueron calificadas por tres jueces.

Tiempo más tarde, el nuevo estudiante del colegio “Las Encinas” decidió continuar desempeñándose como interprete musical por lo que grabó un par de canciones y videoclips que publicó en su canal de YouTube.

Sin embargo, su popularidad llegó cuando abrió su perfil en Instagram @manurios en donde constantemente comparte fotos presumiendo sus brazos, dorso y abdomen marcado. La imagen más reciente que publicó el actor es una en donde posó en frente de un espejo solo con una toalla de baño en la parte inferior.

Rápidamente la foto alcanzó más de 828 mil me gusta y recibió halagos por parte de hombres y mujeres quienes reconocen el espectacular cuerpo que trabajó el español. A través de texto con emojis, los fans del actor externaron el nivel de atractivo que tiene.

Manu Ríos es un cantante, bailarín y actor español (Foto: @manurios/Instagram)

Debido a que Manu Ríos alcanzó la fama como influencer, considera que la plataforma del ícono de la camarita le ayudó a sostener relaciones con otras personas similares a él, además de que le permitió realizar una de las actividades que más le gusta, viajar.

“Sin duda conocer a personas que comparten tu pasión y te inspiran y ayudan. Por supuesto, también la oportunidad de viajar constantemente porque eso me ha ayudado y sigue haciéndolo, a crecer como persona y aprender muchas cosas sobre mí mismo”, confesó el cantante en una entrevista para El País.

En la misma entrevista, el bailarín dijo que no se lamenta de ninguna de las fotografías que compartió con sus seguidores. Considera que hay algunas de las que se tomó al principio que ya no le gustan, pero piensa que fue parte del proceso para encontrar su escancia.

Ellos son los nuevos integrantes de la serie (Foto: @elitenetflix/ Instagram)

“No me arrepiento de ninguna foto, como tal... al final es parte de un proceso y es cómo me sentía en ese momento y lo que me gustaba. Cualquier foto en la que pueda romper algún estereotipo o rol de género me hace sentir útil, que estoy aportando algo a la sociedad, que puede ayudar de cierta manera a cambiar y avanzar”, explicó.

Manu reflexionó sobre que parte de la gente tiene una mala idea sobre los influencer, pues creen que no es un trabajo, sin embargo, el manifiesta que siempre esta buscando desarrollar nuevas ideas y cosas diferentes que vayan acorde a su personalidad.

Es así que el actor llegó a a Netflix para ser un estudiante más de Las Encinas, a lado de Carla Diaz, Martina Cariddi y Pol Granch en la serie juvenil que está próxima a estrenar su cuarta temporada.

