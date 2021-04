Revelaron que Justin Timberlake preparó el polémico incidente con el vestuario de Janet Jackson para opacar a Britney Spears

Revelaron que Justin Timberlake preparó la “falla de vestuario” de Janet Jackson para opacar a Britney Spears (Reuters)

El estilista que preparó el look de Janet Jackson para su aparición en el Super Bowl de 2004 con Justin Timberlake, que terminó con la cantante mostrando uno de sus senos, dijo que no fue debido a una falla en el vestuario, sino más bien a un idea del ex NSYNC.

Wayne Scot Luka reveló en una entrevista con Page Six que Timberlake presionó en un intento de superar a su ex novia Britney Spears, Madonna y Christina Aguilera, quienes habían cautivado al mundo meses antes besándose en los MTV Video Music Awards.

El reconocida estilista de Hollywood dijo al mencionado medio que Timberlake “insistió en hacer algo más grande que su actuación. Quería una revelación “.

Y luego explicó que el concepto original era que Janet Jackson usara un tanga de perlas inspirado en uno que Kim Cattrall había usado en un episodio de “Sex and the City”.

“Janet iba a estar en un vestido de Rocha, y Justin iba a pisar la parte de atrás de su vestido para revelar su trasero en este tanga de perlas”, detalló el diseñador. Pero días antes del espectáculo, el atuendo se cambió por el traje de cuero, que Timberlake le arrancó al final de su actuación, dejando al descubierto el busto de Janet ante millones de espectadores.

Janet Jackson y Justin Timberlake en el halftime del Super Bowl XXXVIII en 2004 (Reuters)

Timberlake calificó el incidente como un “mal funcionamiento del vestuario”.

“No lo llamaría un ‘mal funcionamiento’ de vestuario en un millón de años. Era el vestuario más funcional de la historia. Como estilista, hizo lo que estaba destinado a hacer “, sentenció.

Britney Spears y el famoso beso con Madonna en los MTV de 2003

La reciente disculpa pública de Timberlake a Janet Jackson y Britney Spears es lo que provocó que Lukas se sincerara sobre el incidente después de 17 años. “Janet ya ha perdonado a Justin en privado. Hicieron las paces hace mucho tiempo“, afirmó.

Ahora Scot Lukas afirmó que está trabajando en un libro revelador en el que contará esa historia en su totalidad por primera vez y revelará otros oscuros secretos del mundo de la moda y el mundo del espectáculo. Pero no habrá más chismes jugosos sobre Jackson. “Nunca la arrojaré debajo del autobús. Ella es mi amiga y es una de las personas más encantadoras para las que he trabajado. No hay nada sospechoso en ella “, dijo.

Los representantes de los cantantes no hicieron comentarios.

Las disculpas a Britney

Britney Spears y Justin Timberlake (Reuters)

El pasado mes de febrero Timberlake emitió una disculpa pública a su ex novia Britney Spears y a la cantante Janet Jackson al decir que les había fallado en el pasado.

Timberlake habló desde su cuenta de Instagram después de ser criticado en las redes sociales y medios importantes por entrevistas que dio hace más de 20 años sobre su vida sexual con Spears cuando ambos estaban en el apogeo de sus carreras.

La reacción se produjo tras la emisión del documental de televisión sobre el ascenso y caída de la “Princesa del Pop”, Framing Britney Spears de Hulu y New York Times, que incluyó la forma en la que los medios la avergonzaron cuando su relación terminó en 2002.

Timberlake también ha sido perseguido durante años por acusaciones de que no asumió suficiente responsabilidad por el “mal funcionamiento del vestuario” durante el show de medio tiempo del Super Bowl de 2004, cuando por error expuso el pecho de Janet en el escenario.

“Específicamente quiero disculparme con Britney Spears y Janet Jackson individualmente porque me importan y respeto a estas mujeres y sé que les fallé”, escribió Timberlake, de 40 años, en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El artista, ahora casado con la actriz Jessica Biel, dijo que se disculpaba por haber hablado de manera inapropiada o no haber levantado la voz cuando habría sido correcto en el pasado.

El cantante y actor estadounidense Justin Timberlake, en Cannes (EFE)

“Entiendo que me quedé corto en esos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo”, afirmó el protagonista de Palmer”.

Timberlake y Spears salieron durante unos tres años antes de separarse abruptamente en 2002. Los medios interrogaron a Spears sobre su virginidad mientras Timberlake dijo que había dormido con ella y luego escribió la canción “Cry me a river” en la que insinuaba que la cantante le había engañado en la relación.

En la disculpa pública, Timberlake dijo que la industria del entretenimiento prepara a los hombres blancos para el éxito. “Debido a mi ignorancia, no lo reconocí por lo que era mientras estaba sucediendo en mi propia vida”, afirmó el ganador del Grammy.

