Por qué Benito Castro se niega a hablar con su sobrina Daniela Castro

Benito Castro Daniela Castro (Foto: Cuartoscuro)

Han pasado más de 10 años desde que se hizo del conocimiento público el distanciamiento que ha tenido el actor y comediante Benito Castro con la también popular actriz Daniela Castro, quien es su sobrina y desde hace algún tiempo no se han acercad.

El actor detrás del personaje de “Papiringo” en los programas de “La güereja”, confesó que pese a los tiempos difíciles que se viven en el mundo y a la reflexión que la pandemia ha traído en torno a la fragilidad de la vida y la importancia de las relaciones humanas, no ha hecho las paces con su sobrina.

Destaca que tampoco los fuertes problemas económicos por los que ha atravesado el comediante, ni las lamentables pérdidas que ha sufrido el actor tampoco han sido aliciente necesario para que se propicie un acercamiento entre sobrina y tío.

Benito Castro ha enfrentado serias dificultades económicas debido a la pandemia de COVID-19

El también cantante admitió que la relación familiar ni personal son buenas, pues no se dirigen la palabra pese a que Daniela es hija de Javier Castro, uno de los hermanos de Benito con quien conformó el grupo musical de los Hermanos Castro y lleva una cordial relación.

“Qué más quisiera yo que tener una excelente relación con todos mis familiares, sobre todo con la hija de uno de los seres que más admiro y más quiero, pero no”, confesó el actor ante las cámaras del programa Hoy.

Pero Benito dijo desconocer la razón por la que la villana de telenovelas le retiró el habla, e instó a la prensa a buscar la versión de Daniela para conocer las razones de la ruptura familiar, incluso el actor insinuó algo: “Pregúntaselo a ella, yo nunca le hice nada ni le he hecho nada, ni voy a echarle tierra, ni voy a quejarme públicamente”, dijo aunque no ahondó en detalles.

Daniela Castro fue arrestada por supuestamente robar mercanciía de una tienda comercia (Instagram Daniela Castro)

Benito además declaró que no buscará acercarse a la actriz, y preferirá mejor dejarle la situación al tiempo, incluso se rehusó a mandarle un mensaje a su sobrina a través de las cámaras del canal. “Que sea la vida y que sea decisión de cada quién, si es que eso es verdad si es que eso se da, y si no se da, pues no se dio”, finalizó.

Se sabe que tío y sobrina llevan más de una década sin tratarse ni verse, y aunque ninguno de los dos ha hablado al respecto, algunos rumores apuntan a que presuntamente Daniela estalló en coraje cuando ni su tío Benito ni su tío Gualberto (q.e.p.d) pudieron asistir al funeral de su madre en 2009.

No obstante, según la revista TVNotas el distanciamiento se dio porque presuntamente Daniela habría mostrado su descontento luego de supuestos problemas con su tío relacionados con un bien inmueble, sin embargo esta versión es extraoficial.