Eduardo Santamarina y sus momentos más oscuros: de las infidelidades a los años de alcoholismo

Eduardo Santamarina se confesó sobre su época de alcoholismo (Foto: Instagram/@eduardosantamarinamx)

Con una trayectoria de casi 30 años en la televisión, Eduardo Santamarina se ha convertido en uno de los actores más consolidados del medio del entretenimiento mexicano, especialmente en las telenovelas y el teatro, además de algunas participaciones en el cine.

Hoy a sus 52 años posee una familia estable al lado de la también actriz Mayrín Villanueva y sus hijos, un éxito laboral notable y una vida equilibrada. Pero no siempre fue así, ya que el histrión de exitosas producciones como Rubí, Yo amo a Juan Querendón y Marisol, entre otras, vivió duros momentos en los que los excesos lo llevaron a tocar fondo en su vida personal.

En varias oportunidades, Santamarina ha destapado pasajes de su vida con el afán de generar conciencia entre el público y mostrarse como un ser humano con defectos ante sus seguidores.

A sus 52 años tiene una vida estable y 21 años en sobriedad (Foto: Instagram/@eduardosantamarinamx)

Hoy, el también actor de la serie El señor de los cielos lleva 21 años en sobriedad como parte de la organización Alcohólicos Anónimos, pues llegó a un punto en que el exceso lo hizo perder el control de su vida, caer en infidelidades con sus parejas y mantener relaciones íntimas sin protección con desconocidas.

Y es que la timidez que el actor tenía a los 15 años encontró en el alcohol un escape para poder desinhibirse, siendo a partir de ese momento cuando se enganchó en la adicción que lo llevó a tener una vida desordenada.

“Ya no lo disfrutaba. La diferencia entre un bebedor social y un alcohólico doble AA como yo, es que yo no puedo parar. El bebedor dice ‘¿Sabes qué? Ya me voy a descansar, mañana tengo chamba’ y se va. Y yo no”, dijo en entrevista para el programa Hoy en 2018.

Eduardo Santamarina lleva 12 años casado con Mayrín Villanueva, con quien procreó a Julia (Foto: Instagram/@eduardosantamarinamx)

Contó que podía pasar varios días consumiendo alcohol, pero llegó a tal punto que buscó ayuda en Alcohólicos Anónimos: “Nadie te puede ayudar si no estás dispuesto a dejar lo que te está haciendo daño. Cuando ya la empiezas a padecer, ya tú solo porque es algo muy personal. Tú solo decides, nadie te puede decir quién es, eres o no. Toqué fondo, claro. Fue una necesidad, un vacío y unas depresiones terribles”, admitió.

Y es que Santamarina reveló que uno de los motivos más grandes que lo llevaron a dejar el alcohol fue la muerte de su padre, quien sucumbió a la cirrosis. Además, el alcohol lo llevó a ser infiel a sus exparejas: aceptó que en varias ocasiones dañó a las personas con las que mantuvo una relación:

“Fui muy ojo alegre, tú lo sabes y lo reconozco, claro. Todo llega cuando te tenga que llegar, todo llega a su momento y mira hoy no me arrepiento porque no deja de ser un aprendizaje”, además indicó que no se arrepiente de todas las relaciones que tuvo antes de encontrar a su actual esposa Mayrín Villanueva, a quien conoció en 2007 cuando estelarizaron juntos la producción Yo amo a Juan Querendón.

La pareja se conoció cuando protagonizaron la telenovela "Yo amo a Juan Querendón" (Foto: Instagram/@eduardosantamarinamx)

“Todas esas lecciones de vida que yo viví, que hice mucho daño también en mis relaciones anteriores, dañé a muchas de mis parejas, claro que sí y también me dañaron a mí”.

Fue el alcohol lo que lo llevó a no sólo estar con varias mujeres al mismo tiempo, sino a no protegerse durante los encuentros íntimos, de lo que no se siente orgulloso, pero reconoce con toda sinceridad. “Sí, sí, y no acordarte. De eso que te acostabas con una princesita y te levantabas con una rana”, declaró al mismo medio.

“A veces sí (me protegía), a veces no, a capella. Le tienta uno ya saben a quién. Pero siempre me he hecho exámenes y he chequeado porque uno si no tiene salud no tiene nada”, aclaró.

El actor llegó al punto de requerir los servicios de trabajadoras sexuales, pero no para sostener un encuentro sino para generar una cercanía amistosa: “Llegué a contratar prostitutas, pero ni siquiera para tener una relación sexual, ya ni se podía. Era más bien para llenar este vacío de soledad, estaba pasando por esa depresión, era platicar”.

Uno de sus papeles más recordados fue en la telenovela "Rubí", que protagonizó al lado de Bárbara Mori y Sebastián Rulli (Foto: Televisa)

Esto lo llevó a crear un vínculo con las trabajadoras, lo que lo convirtió en una especie de psicólogo: “Se ponían a llorar, se abrían conmigo y me decían cómo habían entrado a prostituirse. Yo parecía su psicólogo, les decía: ‘¿por qué te dedicas a esto?, no seas tonta y dedícate a otra cosa, no eches a perder tu vida’. Imagínate, yo a terapiarlas, pero yo hasta mis chanclas”, recordó el actor.

Incluso, Santamarina admitió que puso en peligro su vida en más de una ocasión por conducir en estado de ebriedad:

“Cuando estás con alcohol adentro no sabes ni qué y haces puras burradas... los dos accidentes automovilísticos que tuve fue porque iba yo jarra”, recordó.

