“Ya no despertó”: el dramático momento en que Lolita Cortés rompió en llanto al hablar de la muerte de su madre

La conductora Lolita Cortés, de Sale El Sol, rompió en llanto en vivo este miércoles, después de que en la sección de Confrontados, le preguntaran acerca del día más triste de su vida. Entre lágrimas solamente dijo: “un 23 de noviembre en el que ella ya no despertó, tenía muchos sueños por delante”, hablaba de su madre.

“Mi mama no despertó, tenía tantos planes y cosas que hacer. Yo puedo asegurar que ella no se quería ir, mis hijos también lo pueden asegurar. Si fuera más valiente, con esta vulnerabilidad, en mi mundo y creer que todo está bien y que tenemos esperanza, que todo está lleno de colores, pero la verdad es que ya no quiero ser más valiente”, dijo la conductora mientras quebraba en llanto en vivo.

Sin embargo, admitió que pese a la perdida de su madre, esa experiencia le fue suficiente para catapultarse en su carrera en los medios de entretenimiento. Agregó que sus hijos la impulsan también a seguir, pese a la tristeza que la embarga por la pérdida que hasta la fecha no ha superado.

“Solamente quiero ser el 1%-10% de la buena mamá que fue y de la abuela que fue”, dijo sobre sus aspiraciones sobre el modelo que quiere ser para sus hijos. A ello, agregó que su paso en le programa ha sido una gran experiencia que le ha permitido estar en contacto con sus ídolos de cuando era chica. Dijo que su madre estaría orgullosa de ver eso.

En el segmento, también habló acerca de los amores de vida, aunque fue breve. Esta solo se limitó a decir que “agradece que esas personas ya no estén más en su vida”. Por otro lado, precisó que sus exparejas solo querían “pisotearla”. “Es muy difícil tener éxito; cuando mejor te va, más ganas tienen de pisarte”, explicó sobre sus experiencias amorosas.

Indicó que gracias a su hijo fue como supo valorar quién fue su madre. “Mi primer hijo me enseñó el agradecimiento que debemos de tener con nuestro padres, mi mamá quería eso para mí quería que vieran mi talento y eso hice con mis hijos.

“Balón es mi hijo y tiene 27 años, es el hombre que yo amo. El es el hombre que en sus brazos encuentro la paz, me tranquiliza y da esperanza. Es productor musical y en contra de todo lo que la sociedad le exigía, ha sido un hombre libre y así lo he educado. Aunque el me ha dejado más a mí, me hizo amar más a mi madre, ha sido un gran maestro de vida”, dijo Cortés.

Sin embargo, no todo ha sido liberador para Lolita Cortés últimamente. Esta se se sinceró a inicios del mes de marzo sobre la dura situación que enfrenta su familia por la falta de trabajo derivada de la pandemia. La ex jueza de La Academia aseguró que la crisis la ha orillado a considerar tomar empleos como personal de limpieza de sanitarios públicos para poder conseguir un ingreso económico.

Durante la transmisión del programa conducido por Rocío Sánchez Azuara, Acércate a Rocío, la actriz que comenzó su carrera en el teatro musical con obras como Anita, la huerfanita y Vaselina, habló de la dura situación que enfrentan los actores por el cierre de teatros y cómo esta se ha reflejado en su hogar.

“A veces no tenemos, no contamos para pagar la luz o el gas. Nos bañamos como sea, comemos lo que sea, con un bolillo porque además estamos en un país que contamos con muchos recursos, de alguna manera, para salir adelante. Hubo momentos en los que dije: ‘Bueno, pues hay que trabajar en lo que sea’, ahora con la pandemia”, dijo a la presentadora del programa.

