Lejos de Gabriel Soto e Irina Baeva: Geraldine Bazán reapareció tras su operación de rodilla y respaldada por sus hijas

Geraldine Bazán reapareció en redes sociales y dio algunos detalles de su recuperación tras ser intervenida por una lesión en la rodilla

A unos días de que Gabriel Soto e Irina Baeva anunciaran su compromiso matrimonial, Geraldine Bazán, madre de las hijas del actor, reapareció en redes sociales y dio algunos detalles de su recuperación tras ser intervenida por una lesión en la rodilla, provocada durante sus más recientes vacaciones en la Riviera Maya.

Y es que Bazán compartió desde sus historias de Instagram cómo ha sido su proceso de rehabilitación por la ruptura de sus ligamentos en la rodilla y reveló la identidad de quienes la han acompañado desde que fue intervenida el pasado fin de semana.

La actriz apareció sonriente y no se pronunció sobre el futuro enlace matrimonial de su ex pareja y la actriz rusa, con quienes hace unos años protagonizó uno de los escándalos más recordados de la farándula mexicana porque evidenció la traición que vivió por parte de Soto y el acoso que sintió de Baeva.

Pero a pesar de todo, aceptó que no está desaparecida y sí dispuesta a continuar con su vida acompañada por el mejor amor del mundo: el de sus hijas Elisa Marie y Alexa Miranda.

Geraldine Bazán tras su operación y el anuncio del compromiso de Gabriel Soto e Irina Baeva

“No ando muerta, ni de parranda, no nada. Me estoy recuperando y ¿con quién creen? Con las mejores enfermeras que puedo tener”, dijo la famosa mexicana antes de presumir la compañía de sus hijas y la de su cuidadora de cabecera.

“Mis mejores enfermeras me están cuidando, apapachando, consintiendo. Ando un poco desaparecida pero me estoy recuperando”, dijo apoyada en todo momento por las pequeñas que procreó con Gabriel Soto.

“Es doloroso, complicado, pero vamos a estar muy bien. No me extrañen mucho”, concluyó la actriz que podría estar estrenando un nuevo amor.

El mensaje de Geraldine Bazán reapareció a unos días de que Gabriel Soto e Irina Baeva confirmaran que desean contraer matrimonio próximamente. La pareja sorprendió a todos el pasado miércoles al publicar la foto de su compromiso, a pesar de que durante meses se dedicaron a negar esta posibilidad.

(Foto: Instagram de Irina Baeva y Gabriel Soto)

Soto reconoció que decidieron hacer pública su postura esta semana porque aunque ocurrió el 25 de octubre del año pasado, primero debían comunicarlo con la familia de ambos para evitar que la noticia les llegara por la prensa.

“Yo le di el anillo en octubre, pero lo hicimos público ahora porque teníamos que… hablar con toda la familia, evidentemente y antes que nada con mis hijas, con mi papá, con su esposa, con mis tíos, y evidentemente también con sus papás, ellos son muy tradicionales, llevan más de 25 años de casados, entonces son una familia como muy tradicional y muy unida y había que hablar con ellos”, reveló el histrión de 45 años en entrevista con el programa Hoy.

Aceptó que sus hijas Elisa Marie y Alexa Miranda son las más felices con esta noticia, ya que privilegian los sentimientos de su famoso padre.

“Mi hija, bueno las dos, me dijeron ‘te vemos feliz y qué bueno’. Y siempre lo he dicho, mientras yo sea feliz, mis hijas van a estar felices y si su mamá es feliz, ellas van a ser felices. Y eso es lo más importante, estamos muy contentos”, dijo.

(Foto: Instagram de Geraldine Bazán)

Según Gabriel, decidió hacerle la propuesta en las playas de Huatulco, Oaxaca, justo en el festejo de cumpleaños de Irina Baeva: “Estoy feliz, enamorado, con una relación cada vez más sólida y sentí de corazón que era el siguiente paso a dar... No la quiero dejar ir y por eso le dije ‘véngache para acá'’'.

Geraldine Bazán, por su parte, dejó entrever hace unos días que ya tiene un romance en puerta y ha estado más cerca que nunca ahora que la operaron de la rodilla.

Justo al informar sobre su cirugía, Geraldine le dedicó un misterioso mensaje que encendió las alarmas de un nuevo novio.

“A ti, que tú ya sabes quién eres, gracias por tu amor, por tu tiempo, por consentirme tanto, gracias”, dijo durante su transmisión en redes sociales y lo que puso muy feliz a sus seguidores en Instagram.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Geraldine Bazán y sus hijas reaccionaron al compromiso de Gabriel Soto e Irina Baeva

“Ella dijo sí”: Gabriel Soto e Irina Baeva anunciaron su compromiso

El misterioso mensaje de Geraldine Bazán que desató especulaciones sobre un nuevo romance