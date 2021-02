“Me bajó a Erik Rubín”: Alejandra Guzmán recordó cómo surgió la canción que dedicó a Paulina Rubio hace casi 30 años

Paulina Rubio y Alejandra Guzmán (Foto: Especial)

La cantante mexicana Alejandra Guzmán habló sobre la icónica canción “Ey Güera”y recordó el triángulo amoroso que vivió junto a la cantante Paulina Rubio y el ex Timbiriche, Erik Rubín, a principios de los noventa.

“Sí se la dediqué (a Paulina) porque me bajó a Erik y luego ella me cantaba Ese hombre es mío y así nos íbamos contestando”, dijo la intérprete en el programa matutino Despierta América emitido el dos de febrero.

La cantante además contó que vió a la “Chica dorada” hace un año y que hubo pláticas para trabajar en conjunto en una dinámica parecida a la que vivió en “Versus”, la gira que realizó junto a Gloria Trevi.

“Yo sí quiero ver a Pau y a Alejandra cantando”, dijo la conductora del matutino, “o como cuatro, vamos a poner a Thalía, Paulina, Gloria y yo, a ver quién aguanta más”, contestó la rockera, quien también descartó invitar a Erick Rubín a cantar con ellas.

No es la primera vez que se rumora que las artistas podrían emprender un tour juntas. Hay que recordar que el año pasado se especulaba sobre una posible gira que se llevaría a cabo durante el año 2021, sin embargo Paulina negó que esto fuera a pasar.

Por medio del programa de Univision El break de las 7 emitido en marzo de 2020 , Paulina confesó que el temperamento de Alejandra fue el principal motivo por no llevar a cabo el tour: “No se va a hacer. Había algunos planes, no puedo hablar mucho del tema. Esta chava está bien loquis y no puedo decir nada más que no se va a hacer. Eso se nos fue y no se va a hacer”.

De aquellos planes solamente quedó una colaboración musical de las dos famosas que logró sorprender a todos sus seguidores y pareció un esfuerzo por limar asperezas, pero que no fue presentado oficialmente.

El video en el que trabajaron juntas se filtró en la plataforma YouTube en marzo de 2020. En el clip de baja resolución aparecieron la ‘chica dorada’ y la ‘reina del rock’ en un ring de pelea, presuntamente representando la rivalidad que ha existido entre ambas desde que protagonizaron el triángulo amoroso.

Las cantantes interpretaron el tema Ni tú ni nadie, canción entonada originalmente por la “española mexicana” Alaska en 1984, y que es considerada un himno de movida madrileña —el movimiento de liberación cultural posterior a la caída del franquismo—.

Paulina Rubio y Alejandra Guzmán (Foto: Captura de pantalla)

Ante la posibilidad de que Paulina y Alejandra trabajaran juntas, Erik Rubín opinó en el programa de espectáculos De primera mano: “Estaría increíble. Ahí si me invitan, con mucho gusto. La verdad es que las quiero mucho, son grandes artistas y suena bien interesante”.

“Hubo algún momento en el cual sí coincidimos los tres y surgieron estas canciones, yo lo recuerdo como un momento muy movido”, contó el ex Timbiriche en la entrevista realizada hace un año cuando se le cuestionó sobre su relación con ambas mujeres.

La enemistad entre la hija de la diva mexicana Silvia Pinal y la también ex Timbiriche se remonta a a 1991, cuando la ‘Guzmán’ lanzó su tema “Hey Güera”, aludiendo que Paulina había interferido en la relación sentimental con el cantante Erik Rubín. A lo que Paulina reviró interpretando la canción “Mío”, a manera de respuesta.

