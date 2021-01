“Laura Zapata siempre ha sabido de cualquier lesión”: así se defendió la enfermera de la abuela de Thalía y la actriz

(Foto: I y C - Instagram @thalía / D - Instagram @laurazapataoficial)

La salud de Eva Mange, la abuela de Laura Zapata y Thalía, ha acaparado la atención de los medios de comunicación desde que su caso se expuso e impulsó, tras una revisión, el cierre temporal del asilo en el que aún reside.

Pero tras varios dimes y diretes entre las autoridades de Le Grand Senior Living, familiares de otros adultos mayores y la misma Laura Zapata, reapareció la enfermera de la abuela de las famosas mexicanas, quien actualmente recibe atención médica por más de una lesión en su cuerpo debilitado a los 103 años.

La cuidadora de Eva Mange conversó con Ventaneando sobre la atención que ofreció a la adulta mayor e incluso hizo escabrosas revelaciones sobre las órdenes que recibía de la hermana mayor de Thalía y de las deficiencias en la residencia de lujo ubicada en Huixquilucan, Estado de México.

Jessica de Jesús Martínez explicó que ella forma parte de una agencia de cuidados especializados y se tuvo que ausentar de sus funciones por un problema familiar y no porque quisiera evadir la justicia por las heridas de la señora.

Aseguró que las lesiones que encontraron en el cuerpo de la adulta mayor son recientes y Laura Zapata sabía de todo el manejo dentro del asilo: “Se le reportaban a enfermería y a aveces se le reportaban a la señora Laura, cuando enfermería no subía... Desde que yo entré al servicio... la señora Laura siempre ha sabido de cualquier lesión que ha tenido la señora Eva”.

La enfermera detalló que la actriz dio muchas indicaciones que eran difíciles de cumplir debido al estado de salud de Mange, como sólo utilizar un pañal al día, utilizar zapatos o comer por sí misma.

“La señora tiene incontinencia urinaria y sólo le podíamos cambiar el pañal una vez al día... Por indicación médica teníamos que cambiarle dos o tres veces el pañal, pero la señora Laura decía que no tenía porqué estar mojada si nosotros llevábamos a su abuelita al baño o al cómodo cada dos horas, lo que es muy doloroso y cansado para la señora por sus costillas, no podemos estarla cargando a cada rato”, relató.

“(En una ocasión) surgió una herida en el pie porque la señora Laura dio indicaciones de que usara zapato cerrado, cuando el doctor indicó que tenía que usar zapato abierto o pantunflas y así se le hizo una lesión en el pie, la cual curamos mi compañera y yo, porque nunca subió enfermería a hacer curaciones... la señora Laura dijo que el tratamiento lo tenía que aprobar su geriatra, pero nunca lo aprobó ni mandó medicamento”, añadió.

Jessica de Jesús Martínez aseguró que aunque ella avisó a los médicos y enfermeras de algunas anomalías en la salud de Eva Mange, jamás recibió ayuda de las personas competentes.

Destacó que dejó el cuidado de Eva Mange porque tuvo que cuidar a su hija, pero regresó porque en la institución aún tiene algunas objetos personales.

“(Regresé) para aclarar las cosas porque no se me hace justo que yo sea la mala. Tengo más de 50 mil pesos en cosas personales adentro de Le Grand y no me las quieren devolver cuando ya di mi declaración y el MP me dijo ‘vete’, porque confirmaron que las heridas de la señora no fueron hechas por mí”, indicó.

Aprovechó para denunciar que la comida y el agua dentro del Le Grand Senior Living es de baja calidad, por lo que tuvo que comprar estos sumnistros para ella y Eva Mange.

Hace unos días, Laura Zapata destapó el deterioro en la salud de su abuela, a quien encontró en condiciones deplorables a pesar de estar hospedada en un asilo de lujo en el Estado de México.

Según la actriz, la enfermera a cargo abandonó su puesto y el personal de Le Grand Senior Living no le dio la cara para aclarar las siete heridas en el cuerpo de Eva Mange.

Tras la denuncia de Thalía y su hermana, las autoridades del Edomex intervino en la institución y decidió cerrarlo temporalmente en espera de dar mejores condiciones de vida a los adultos mayores residentes.

Sobre las heridas de la abuela de las famosas mexicanas, su médico indicó que tardarán en sanar entre seis meses y un año.

