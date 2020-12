“Fue la primera vez que lo escuché decir que se sentía mal”: el último video de Armando Manzanero antes de ser hospitalizado por COVID-19

La muerte de Armando Manzanero enluteció al mundo del espectáculo no sólo en México, sino en el mundo entero, y es que el cantautor yucateco cosechó una carrera llena de triunfos y dejó a su alrededor una red de amor que hoy lo recuerdan gracias a su característico humor, su calidez y el arduo trabajo que desempeñó hasta el día previo a su hospitalización por COVID-19.

El intérprete de Esta tarde vi llover y Adoro produjo un disco para Rodrigo de la Cadena días antes de su muerte e incluso antes de que su oxigenación descendiera convivió con su equipo de trabajo y algunos amigos.

Cadena compartió cómo fue su última interacción con Manzanero, justo unas horas antes de que su salud comenzara a deteriorarse por los estragos del coronavirus en su cuerpo.

“Tuve la dicha. Soy privilegiado de haber compartido su última comida en la que charló hasta las 7 de la noche. Al día siguiente me citó para grabar en el estudio varias canciones inéditas suyas de lo que le rechazaron varios artistas, como Julio Iglesias o disqueras. Tuve el gusto de estar grabando esto con él”, compartió en entrevista con Venga la Alegría.

Armando Manzanero trabajó un día antes de ingresar al hospital

“En el estudio empezó a toser y a sentirse muy mal. Afortunadamente no nos contagió, él ya tenía días de estar mal, ya con síntomas. Él decía ‘yo estoy bien, no tengo nada, no voy a ver doctores’, ni siquiera nos comentó... pero ese día nos dice ‘me siento mal’ y esa fue la primera vez que escuché al maestro decir que se sentía mal”, añadió el artista cercano a Armando Manzanero.

Los planes de grabación cambiaron para Rodrigo de la Cadena tras empeorar la condición del compositor de más de 400 temas musicales. “Dos horas después, nos habla su mujer y nos dice ‘acabamos de ingresar a Armando porque tiene la oxigenación en 60, su saturación. Tiene COVID, háganse la prueba’. Afortunadamente salimos negativos, no nos contagió, yo ya había tenido la enfermedad”, recordó el bolerista.

Cadena también compartió las últimas imágenes que tiene de Armando Manzanero y es que lo grabó mientras se encontraba en la consola del estudio.

En el video de escasos segundos se ve a Manzanero en la cabina de grabación, disfrutando de la melodía entonada por el cantante que consideró como a un hijo, pero también padeciendo algunos síntomas de la enfermedad, como la tos y estornudos.

(Foto: Captura de pantalla de Instagram de Rodrigo de la Cadena)

El también presentador de programas musicales aprovechó para destacar varias de las enseñanzas aprendidas de Armando Manzanero, al que calificó como “un hombre muy disciplinado, le aprendí la constancia. Es un ejemplo para todos, se levantaba a las 6 de la mañana”.

Precisó que el copositor yucateco siempre fue muy especial con los temas de salud e incluso tampoco le agradaba asistir a los funerales.

La madrugada del pasado lunes murió el cantautor yucateco, quien marcó a generaciones enteras con canciones como Adoro, Somos novios y No sé tú. El COVID-19 lo postró en una cama las últimas semanas y terminó con su vida, pero no con su legado.

El músico fue diagnosticado con coronavirus el pasado 15 de diciembre. Aunque prefirió aislarse en su casa al inicio de su enfermedad, días después fue ingresado al hospital tras tener problemas para respirar.

Armando Manzanero (Foto: Twitter@ChapoyPati)

Tanto su esposa como hijos siempre dieron pronósticos alentadores de la salud de Armando Manzanero e incluso aseguraron se encontraba con muy buen estado de salud.

Conforme los días avanzaron, la salud del cantautor, con más de 400 temas musicales grabados a lo largo de su vida, se deterioró y fue el fin de semana pasado cuando finalmente los médicos anunciaron que sus riñones sí sufrieron estragos como secuela del COVID-19.

