Criticaron a Johnny, hijo de Jenni Rivera, por “visitar” a su mamá y llevarle comida chatarra

Johnny se graduó a los 15 años y dedicó su discurso a su madre, de quien dijo "estaría muy orgulloso de él" (Foto: Instagram @juanangeloficial)

La familia de Jenni Rivera se ha mostrado muy nostálgica los últimos días en las redes sociales, pues recientemente se cumplieron ocho años de que sucedió aquel trágico accidente en el que la cantante de música regional mexicana perdió la vida cuando se desplomó el avión privado en el que viajaba de Monterrey a la Ciudad de México.

Y es que sus fanáticos y descendientes no dejaron pasar la fecha para recordar aspectos personales y la trayectoria de la cantante de famosos temas como Inolvidable y A cambio de qué, pues la familia Rivera publicó conmovedores mensajes e incluso realizaron una reunión para recordar su legado.

Johnny es hijo de Juan López, quien murió en un hospital de Lancaster en 2009, debido a complicaciones de una pulmonía (Foto: Archivo)

Pero fue su hijo menor, Johnny López, quien dividió las opiniones de la fanaticada de Jenni, pues decidió “ir a visitar a su madre” con un regalo muy peculiar que muchos calificaron como de mal gusto. El joven de 19 años acudió al lugar donde descansan los restos de la diva de la banda y le dejó encima de su lápida una bolsa de frituras y una barra de chocolate, un regalo simbólico que desató los más variados comentarios.

Doritos, Snickers y cerveza, la ofrenda de su hijo para Jenni (Foto: Captura de pantalla)

Mientras algunos fans aseguraron que el acto se trató de de una falta de respeto para la memoria de la artista, otros lo defendieron asegurando que fue un ritual personal y un gesto de hijo a madre, por lo que no había que meterse en cuestiones íntimas y “solamente ellos sabrán por qué”.

No es la primera vez que esto pasa, pues en el Día de muertos de 2019, Doña Rosa, mamá de la recordada cantante publicó un video donde se le oye decir: “Ya le trajeron a Jenni sus Doritos y su cerveza, a ver si no se la tiran”.

“Muchos dirán ridículo, porque no son ellos que perdieron madre, si a eso a él le reconforta, déjenlo, que ese joven se quedó sin madre y padre joven”, “A lo mejor le gustaba mucho a su madre, no le veo lo malo, qué lindo”, son dos de los muchos comentarios que los cibernautas expresaron al respecto.

Perder a sus padres siendo un niño lo marcó profundamente: "Es una herida que nunca podrás curar por completo, ha moldeado mi vida entera y ha consumido mi mente desde los ocho y once años" (Foto: instagram @juanangeloficial)

Y es que Johnny, quien tenía 11 años cuando su madre murió, ha confesado varias veces lo mucho que la extraña, sin embargo su hermana Chiquis Rivera ha fungido como “su segunda madre”. Siguiendo la tradición “escandalosa” de su famosa familia, Johnny también ha dado de qué hablar al paso de los años.

Primeramente porque en plena pubertad ganó kilos y se convirtió en un adolescente con sobrepeso, lo que confesó que le llegó a afectar, sin embargo desde 2018 se sometió a una rigurosa rutina y plan alimentario con lo que llegó a convertirse en un joven delgado. Otro momento polémico en su vida es cuando en 2017 reveló su relación sentimental con Joaquín Navarro, un chico de su edad, situación que no fue bien tomada por algunos de los fans de Jenni. Sobre ello, Chiquis Rivera declaró:

“Quiero que toda la gente sepa que lo apoyo al 100 por ciento. Es mi hermano, es mi ‘baby’, es mi hijo... He visto comentarios que dicen: ‘Si estuviera Jenni ella no estuviera de acuerdo. Chiquis no hizo un buen trabajo con él, por eso es gay’. Las cosas no son así”, expresó la cantante que ya se encargaba de Johnny desde que su famosa madre tenía que salir de gira y a cumplir compromisos laborales.

Sobre la pandemia, escribió: "Tener tanto tiempo libre hace que te sientes con tus emociones y te des cuenta del dolor con el que vives" (Foto: instagram @juanangeloficial)

Johnny López también causó conmoción entre los fans de la cantante al revelar apenas hace unos días que ha pensado en quitarse la vida con tal de poder volver a ver a su madre. Fue a través de una carta donde el joven confesó su deseo:

Recientemente anunció su separación de Joaquín Navarro, quien fue su novio desde los 15 años (Foto: Archivo)

“Muchas veces contemplando matarme para poder acabar con mi dolor. Deseando tanto que estuviera en ese avión contigo como se suponía que originalmente estaría. Voy a vivir la vida mientras Dios me lo permita y cuando termine, sé que te veré, me pedirás un beso con ganas y tú y mi padre me van a decir: ‘lo hiciste bien hijo”, y es que según se sabe, la noche de la muerte de Jenni, fue ella misma quien prefirió que Johnny no abordara el avión que más tarde se desplomó quitándole la vida.