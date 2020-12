Dos niñas fuertes para transmitir coraje y valor: “Wolfwalkers” defiende la naturaleza y rompe con la desigualdad

"Wolfwalkers," una película original de Apple Film

Una de las películas que se estrenó este diciembre fue “Wolfwalkers” de los directores Tomm Moore y Ross Stewart, de Apple TV+, y a pesar de que se arriesgaron a utilizar el formato 2D para sus animaciones demostraron que todavía sigue vigente.

“Wolfwalkers” se basó a partir de un cuento irlandés y la relación de la historia con lobos y la naturaleza ayudó a poder darle vida a las dos protagonistas para encajar en las problemáticas como la desigualdad, que hoy en día existe.

A partir del desarrollo de la trama Infobae México habló con Honor Kneafsey y Eva Whittaker, las dos actrices principales de la película.

Una de las sorpresas que mas se llevaron las actrices sobre la historia de “Wolfwalkers” fue el camino que las llevó a relacionarse como amigas. (Foto: Apple TV+)

“Es una bella historia. Es tan hermosa y no es como las otras que estamos acostumbradas a ver, pues se trata de dos mujeres protagónicas que son fuertes, de distintos orígenes y a pesar de sus diferencias se unen”. mencionó Honor Kneafsey.

“No quiero revelar mucho de la película, pero creo que la forma en que estas dos chicas van por caminos diferentes se junta y empiezan a tener un viaje de autoayuda y tal vez esto es una ayuda para Robin, que es como el tipo de hermana mayor”, respondió Eva Whittaker.

En una época de superstición y magia, una joven aprendiz cazadora, Robyn Goodfellowe, viaja a Irlanda con su padre para acabar con la última manada de lobos. (Foto: Apple TV+)

En cuanto al mensaje que las dos actrices, que prestan su voz para los personajes de Robin Goodfellow (Honor Kneafsey) y Mebh Óg Mactíre (Eva Whittaker), lo que ellas buscan transmitir es coraje y valor.

“Robin no tiene miedo de ir en contra de lo que la gente piensa de ella, entonces creo que es un gran mensaje no tener miedo de destacar, no tener miedo de ir en contra de lo que parece normal y la amistad entre Robin con los demás, a pesar de sus diferencias, es bastante agradable al final que lo convierte en un gran mensaje”, mencionó Honor Kneafsey a Infobae México .

Eva Whittaker relacionó el mensaje de “Wolfwalkers” con la naturaleza, en el cual “trata del bosque y ahí Mebh muestra el respeto hacia la naturaleza y la vida silvestre”.

Historia de “Wolfwalkers”

"Wolfwalkers,” se estrenó el 11 de diciembre del 2020 (Foto: Apple TV+)

En una época de superstición y magia, una joven aprendiz cazadora, Robyn Goodfellowe, viaja a Irlanda con su padre para acabar con la última manada de lobos. Mientras explora las tierras prohibidas fuera de las murallas de la ciudad, Robyn se hace amiga de una chica de espíritu libre, Mebh, miembro de una misteriosa tribu que se rumora que tiene la capacidad de transformarse en lobos por la noche. Mientras buscan a la madre desaparecida de Mebh, Robyn descubre un secreto que la lleva más al mundo encantado de los “Wolfwalkers” y corre el riesgo de convertirse en lo que su padre tiene la tarea de destruir.

