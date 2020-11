“Te lo juro que no se me salió”: Lucero recordó un bochornoso incidente que vivió durante una actuación en “Siempre en domingo”

Raúl Velasco fue testigo de lo que él creyó una flatulencia (Foto: Cuartoscuro)

Una de las anécdotas que Lucero ha contado ya en varias ocasiones volvió a ser tema de conversación, y aunque ya han pasado casi 30 años desde que la cantante padeció un bochornoso momento –o lo que se interpretó así en público- durante una grabación del programa Siempre en domingo, emblemático show de Televisa por el que la también actriz pasó desde su niñez.

En el programa de Raúl Velasco, la cantante se presentó cantando ranchero, pero al terminar su interpretación y al recibir la ovación del público, al agradecerla agachándose se escuchó un ruido hueco al micrófono, que hizo pensar que Lucero habría tenido “un incidente” estomacal.

Tras tantos años, ese episodio ha formado parte de una leyenda urbana en torno a la cantante, quien recientemente volvió a aclarar lo que, en sus palabras, realmente pasó.

Fue en una entrevista con Fernanda Familiar, que la madre de los hijos de Manuel Mijares reveló uno de “sus secretos mejor guardados” desde la década de los 90. Así lo dijo:

“Si a mí se me hubiera escapado un pun pues yo lo diría, no es una cuestión terrible”, tomando con humor la pregunta de la locutora.

“Estoy en un programa de Siempre en domingo hace muchos años y estaba cantando con mi traje charro negro, yo no me acuerdo si la canción era en vivo o playblack porque a Raúl Velasco le chocaba que hiciéramos playback”, comenzó a recordar.

Pero Lucero no iba a imaginar que una rozadura del micrófono abierto con un botón de plata de su traje habrían de hacerle pasar un ridículo en vivo, en cadena nacional.

La actriz añadió a la historia que debido a su vestuario el micrófono que usó para cantar rozó parte de la tela siendo lo que ocasionó el sonido que desató la polémica. “Si es playblack al final el micrófono lo abren para que puedas decir muchas gracias. Yo me acuerdo que me agacho para agradecer y el micrófono toca la botonadura de mi traje, que está en la orilla de la falda y hace un ruido, entonces nadie entendió nada”, rememoró Lucero.

La cantante, quien actualmente consolida una carrera como intérprete pop balada y, en una faceta más actual, regional mexicano, con la que ha conquistado con su propuesta a un público distinto, recordó cómo fue su festejo de cumpleaños en la emblemática emisión dominical.

Lucero mencionó que nunca se “echó” una flatulencia y que todo resultó confuso cuando ella comenzó a llorar debido a que el público del programa le comenzó a cantar Las mañanitas animado por el conductor.

No se me salió, fue el pun más famoso de México sin ser pun. Te lo juro que no se me salió (…), se acerca Raúl Velasco, iba a ser mi cumpleaños y el público comienza a cantar las mañanitas y yo digo que muchas gracias o qué pena, con lágrimas y Raúl dice: ‘No te preocupes, te entendemos que quieres llorar

Tras la confusión del malentendido, la cantante de Electricidad y Veleta y protagonista de telenovelas, aseguró que habría preferido efectivamente haber sufrido un percance aquella vez para desquitar lo que se ha hablado como cierto al respecto durante más de dos décadas.

Finalmente, contó que debido al momento tan confuso que pasó no sabe si el conductor de Siempre en domingo también pensó que el ruido se debía a un bochornoso “accidente”.

“Entonces yo ya no entendí qué pasó, la gente pensó que Raúl me disculpó el pun, y cuando después escuché toda la historia dije que me lo hubiera echado para que hubiera tenido realidad la historia”, finalizó.

