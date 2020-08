El K-pop no se detiene, Blackpink y Selena Gomez superan otro récord más

Ice Cream ha tenido una de las oleadas más importantes de vistas, llegando a los 98 millones en 12 horas (Foto: Instagram @ blackpinkofficial)

El K-pop ha roto todos sus limites en los últimos días, pues además de los recientes logros del grupo musical más representativo, el que ha roto otro récord es el grupo Blackpink, quien en compañía de la cantante Selena Gomez, superaron los límites luego de que juntas estrenaran la canción de Ice Cream, en lo que fue un contenido específicamente dirigido para su público norteamericano pues el tema está sólo en inglés.

Y es que Youtube fue el epicentro entre la colaboración de Gómez con la banda surcoreana pues en su video de colaboración lograron superar los casi 10 millones de reproducciones en menos de algunas horas, con lo que logró ser la canción interpretada por personajes de género femenino, logrando rivalizar con muchos grupos musicales

Poco después de que pasara medio día desde que el grupo Blackpink subió el video de la canción de “Ice Cream”, el éxito llegó más que asegurado pues la banda de pop coreano tuvo uno de sus momentos más populares al lado de Selena Gomez y rompieron un nuevo récord en la plataforma pues a pocas horas de realizar el lanzamiento, logró convertirse en el video de artistas femeninas que más visualizaciones había conseguido en los días recientes.

Las artistas han logrado superar los mil millones de visitas en Youtube en un video (Foto: Instagram @ blackpinkofficial)

La anterior marca fue con “How you like that”, Blackpink se superó a sí misma con esta canción, además, fue todo un reto para ellas, pues descartaron en gran parte el idioma coreano para “Ice Cream”. Y es que, desde su participación en el festival de Coachella, el grupo reportó un gran incremento en sus seguidores, evidenciando aún más el avance del K-pop en la industria.

La única parte en su idioma original fue el rap de la cantante conocida como Lisa. El video de “Ice Cream” también registró más de 5 millones de Me gusta y logró superar los 50 millones de vistas en sólo 12 horas. Blackinpink ha superado la marca de su anterior sencillo “Kill This Love”. En otras plataformas como iTunes, la canción logró el ganar el puesto número uno en casi 48 países.

Blackpink demostró por qué es considerada una de las mejores agrupaciones musicales pues dos de sus canciones han logrado superar los 1,000 millones de reproducciones, una de ellas es el popular éxito “DDU-DU DDU-DU”, que consiguió hasta el momento más de 1,289 millones de reproducciones desde su lanzamiento en Youtube en el año 2018.

Blackpink parece apuntar a lo más alto de Youtube, pues su video ya ha logrado casi 100 millones de vistas en menos de 48 horas (Foto: Instagram @ blackpinkofficial)

Otro de sus grandes éxitos es “Kill This Love”, canción que, si bien no es tan popular como “DDU-DU DDU-DU”, logró la increíble cantidad de 991 millones 684 mil 668 vistas con sólo un año de haber salido a la luz. Y parece que estos dos récords se quedarán muy detrás de lo que podría llegar a ser Ice Cream.

Al día de hoy, la canción Ice Cream registró la asombrosa cantidad de 93 millones 874 mil 982 vistas en menos de dos días. Por si fuera poco, el grupo musical está a punto de estrenar un nuevo sencillo, llamado “Álbum”, del que se harán cuatro versiones diferentes del mismo disco y además harán una variante extra edición limitado en vinilo.

