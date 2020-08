Brian Cox reveló que es el único de los actores que conoce los secretos de la próxima temporada de “Succession”

Brian Cox es el único del reparto que conoce qué pasará en la tercera temporada de "Succession" que comienza a filmarse en noviembre

Al estilo de Logan Roy, la estrella de “Succession” Brian Cox dio a conocer que es el único actor del reparto que sabe lo que ocurrirá en la próxima y muy esperada tercera temporada del éxito drama de HBO.

Al aparecer en el programa “The Jess Cagle Show “de SiriusXM el martes, Cox reconoció que ninguno de sus compañeros saben qué sucederá en los próximos episodios del programa y que deberán esperar ya que sus labios están sellados. “Nunca, nunca, nunca lo sabrán hasta que comencemos la producción”, dijo Cox a Cagle y a su copresentadora, Julia Cunningham.

El actor ganador de un Emmy explicó que visitó al creador de la serie, Jesse Armstrong, y fue entonces cuando el guionista y productor le ofreció un adelanto en exclusiva. “Casi me caigo de la silla porque nunca te habla de la próxima temporada”, dijo Cox, y agregó que al principio le dijo a Armstrong que prefería no saberlo. “Pero luego me lo dijo. Y es muy emocionante. Eso es todo lo que puedo decir”.

Jeremy Strong, Brian Cox, Kieran Culkin, y Alan Ruck de "Succession"

La actriz Sarah Snook confirmó recientemente que no tiene idea de lo que le espera a su personaje en la próxima temporada. Pero no fue la única del elenco que dijo desconocer qué pasará con la familia Roy. Jeremy Strong como Kieran Culkin tampoco tienen ni idea sobre el destino de sus personajes en esta tercera entrega.

El rodaje “con suerte” comenzará en noviembre, señaló Cox, y dijo que se estaban tomando precauciones estrictas para filmar en medio de la pandemia.

Parte del elenco de "Succession" en los Critics Choice Award en enero (Reuters)

“HBO ha sido fantástico porque cubre todos los protocolos posibles, y realmente quieren estar seguros porque es un programa que les importa mucho”, dijo Cox. “Nuestro problema con el programa es que es un show que filmamos en movimiento y cronológicamente. Pero ahora tenemos que cambiar de una manera para estar más controlados. Tendremos que usar más sets que antes”.

En “Succession” nadie puede fiarse de nadie. La traición es inminente en cada miembro de la familia Roy con personajes que buscan el mismo objetivo: tener el poder, caiga quien caiga. El aclamado drama de HBo recibió 18 candidaturas a los premios Emmy, que se llevarán a cabo el domingo 20 de septiembre de forma virtual con Jimmy Kimmel como anfitrión.

La miniserie de HBO “Watchmen” lideró con 26 las nominaciones por delante de “The Marvelous Mrs. Maisel” de Amazon, que logró 20 nominaciones, y de “Ozark” con 18.

Netflix marcó su liderazgo en los próximos Emmy, que serán transmitidos en vivo por TNT. La plataforma de streaming fue la más nominada, superando fácilmente a HBO con 160 nominaciones en total frente a 107 de su gran rival.

