Alejandro Speitzer, de actor infantil a símbolo sexual del momento

Con la nueva serie de Netflix, “Oscuro deseo”, mucho se habló de Maite Perroni y de los pasos que tomó a lo largo de su carrera para transformarse de la inocente Lupita Fernández en “Rebelde”, a su más reciente papel.

Pero sin duda, Alejandro Speitzer, es otro de los actores que dio un giro de 180 grados a su carrera. Él pasó de ser un ícono de las telenovelas infantiles de Televisa, a ser un sex symbol de la televisión mexicana.

Speitzer comenzó su carrera en el 2000 como el protagonista de “Rayito de Luz” a los cinco años, un proyecto en el que compartió pantalla con otra futura estrella: Danna Paola.

Su segundo gran proyecto fue con Christopher Uckerman y Belinda en “Aventuras en el tiempo”. En 2004 continuó con su racha actoral y se mudó a Cancún junto con Danna Paola para estar dentro de “Amy la niña de la mochila azul”.

Con el pasar de los años Speitzer fue eligiendo personajes que iban más de acuerdo a su edad. Pasó de “Atrévete a soñar”, a papeles como Danny Zuko en la puesta en escena de “Vaselina”.

Poco a poco se fue adentrando en proyectos más adultos como “El Chema” y “La Reina del Sur”.

El año pasado ganó mucha popularidad después de su protagónico a lado de Minnie West en “El Club”. Fue en esta serie en la que muchas de sus seguidoras prestaron atención tanto a su talento actoral, como al atractivo del personaje, pues tuvo numerosas escenas en las que presumió su tonificado y fuerte físico.

Ahora, en la nueva coproducción entre Netflix y Argos, Speitzer le dio vida a Darío Guerra, un estudiante universitario de 25 años de edad que terminó involucrado sexualmente con su maestra (Perroni).

En este show, las apuestas se elevaron y las escenas íntimas entre ambos actores fueron muy subidas de tono, y que a pesar de lo tímido que Speitzer es en la vida real, logró hacer. Así lo reveló a la revista Quién.

La gente que me conoce sabe que soy muy pudoroso, pero esta es una serie que sí tiene una carga erótica importante y eso surge a partir de los pensamientos, de los deseos de los personajes, que eso los lleva a hacer cosas equivocadas y que terminan en ciertos conflicto

Aunque la pnalidad del mexicano es muy diferente a la de su personaje, el actor logró enfocarse en el desarrollo de la historia para poder adentrarse en la piel de Darío.

Me parecía que tenía todo el sentido que sucediera y es por eso por lo que, me olvidé un poco de ese pudor que personalmente tengo

A pesar de todos los comentarios y memes que salieron desde el estreno de “El Club”, el actor no se ve a sí mismo como un símbolo sexual.

Yo no sé (si se me considera de esa forma) habría que preguntarle a mucha gente para estar seguros de eso, pero en realidad, separo muy bien lo que es mi vida personal y lo laboral, a partir de ahí, creo que las cosas se van dando… No sé ni cómo lo hago porque personalmente soy muy pudoroso