Mario Bezares sale de la televisión: “Acábatelo” llegará a su fin luego de 14 años

Mario Bezares empezó el programa en marzo de 2006 (Captura de pantalla Canal 6)

Luego de 14 años al aire, el programa Acábatelo de Mario Bezares llegará a su fin.

Fue a través de un video en la emisión de este lunes en donde se habló del final de su historia.

Acompañado por antiguas integrantes de la emisión de Multimedios, como Arely Téllez y Jazmín Villarreal, “Mayito” anunció que el 14 de agosto será la última transmisión del programa.

“Acábatelo, 14 años. ¿Saben cuándo se va a acabar esto? El 14 de agosto de 2020. Ya empieza la cuenta regresiva a partir del día de hoy. Acábatelo se acaba, ya hay una fecha definitiva”, comentó el presentador.

“Hay emociones, tristezas, les puedo decir que estoy completamente satisfecho y agradecido con Dios porque nunca me imaginé que un programa comandado por un servidor iba a durar tanto tiempo. Rebasó todas mis expectativas, todo lo que he hecho de trabajo y por primera vez me siento agradecido y satisfecho de todo este trabajo arduo”, añadió en su mensaje.

Bezares agradeció por el tiempo que estuvo al aire con "Acábatelo" (Captura de pantalla Canal 6)

Recordó que fue el 13 de marzo de 2006 cuando inició la historia de la emisión con la que trataron de entretener y divertir al público.

“Y vamos a continuar porque tenemos para rato, pero este proyecto se acaba, 14 años es una vida y llegamos a la adolescencia”.

Ya el pasado mayo la emisión de Bezares dio de qué hablar cuando él anunció que se iban de Monterrey.

“Nos vamos de Monterrey para siempre. Nos vamos, nunca nos van a volver a ver en Monterrey. Dios los bendiga. Ahí quedó, eso es todo amigos”, dijo “Mayito” al final de la emisión del viernes 29 de mayo.

Los rumores sobre el final de Acabátelo venían circulando desde hace tiempo, y el propio Bezares habló del asunto en una entrevista para el programa El Chismorreo.

Mario Bezares y su esposa Brenda (Instagram)

“Estamos en eso, en la búsqueda. Sabes que es difícil hacer un programa de esta índole con una cuarentena que no nos permite venir al estudio”, explicó “Mayito” sobre las dificultades que habían enfrentado ante la crisis de coronavirus.

“Estamos haciendo circo, maroma y teatro para poder entretener y salvar lo que estamos haciendo”, añadió. “Yo creo que los programas en vivo nos vamos renovando a día a día porque son programas completamente en vivo... atrapar al público, que se quede”.

Ante la pregunta específica de si se terminaba Acábatelo, Bezares señaló: “Pronto lo sabrán, no puedo decirte más, pronto lo sabrán”.

Finalmente este julio se confirmó que no habrá más Acábatelo a partir de agosto.

Stanley y Bezares hicieron mancuerna en varios programas

Durante sus 14 años de historia, la emisión no estuvo libre de polémicas. En julio de 2016 se dijo que Mario Bezares fue suspendido algunos días de la emisión luego de hacer comentarios a la presentadora Gaby Ramírez respecto de una cirugía en el busto a la que se había sometido.

Acábatelo también estuvo en la mira en 2017 cuando hubo un incidente relacionado con un menor de edad al que le habrían pedido que se quitara la ropa interior durante una dinámica del programa, por lo que se habló incluso de que la emisión y Bezares podrían enfrentar una demanda.

Después del asesinato de Paco Stanley, por el que Bezares fue señalado como presunto responsable e incluso estuvo en prisión, el conductor pasó un tiempo alejado de la televisión, pero fue precisamente con Acábatelo que volvió al medio que lo hizo famoso.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

A 21 años del asesinato de Paco Stanley: el crimen que conmocionó al mundo del entretenimiento en México