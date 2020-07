Jorge Drexler va por segunda transmisión en vivo durante la pandemia

Ésta será la primera fecha del artista de origen uruguayo en medio del confinamiento por coronavirus (Photo by Josep LAGO / AFP)

Tras varios meses de ausencia por la pandemia, haber padecido coronavirus y hasta componerle una canción al mal que cambió la forma de vida en todo el mundo, el cantante Jorge Drexler volverá a subir al escenario, para transmitir en sus redes sociales un concierto completamente gratis.

Ésta será la primera fecha del artista de origen uruguayo, luego de que en marzo canceló su gira de conciertos ante el letal avance de la crisis sanitaria.

Fue hace casi cuatro meses cuando Drexler ofreció su último recital, tenía programado un espectáculo con público presente, pero para evitar los contagios decidió hacerlo a través de sus redes sociales desde el mismo Teatro Melico Salazar, en San José, Costa Rica.

Después de un “silencio” total y a pesar de que le llegaron los días más difíciles de la enfermedad, este domingo realizará un concierto para volver a conectar con su público de manera gratuita.

El cantante uruguayo Jorge Drexler. EFE/ Pablo Duer/Archivo

En su cuenta de Twitter, el intérprete de Al otro lado del río o Blue dio los detalles de este concierto, que promete ser masivo y llegar a todos los rincones del mundo gracias a las redes sociales.

“El domingo 5 de Julio, a esta misma hora: 9pm Madrid, estaremos en riguroso directo para ofrecerles un concierto muy especial. La actuación se podrá ver en streaming en los canales oficiales de YouTube, Facebook e Instagram”, escribió.

“Llevamos semanas preparando con todo el equipo un concierto singular y una experiencia que nunca antes hemos realizado y a la que estamos poniendo mucho cariño tod@s”, añadió en otro comentario en la red social.

Este espectáculo podrá ser visto a pesar de las diferencias horarias. En Montevideo, Sao Paulo y Buenos Aires será a las 16:00 horas; en Nueva York, Miami y Santiago de Chile a las 15:00 horas, y en Bogotá, Ciudad de México y Lima a las 14:00 horas.

El famoso de 55 años destacó que este show sucederá después de un parón de actividades casi irreal en su carrera. “Venía de 10 años de trabajo agotador, viajando todo el tiempo. Pasar una semana en casa era algo excepcional, así que estos meses quería entregarme a esa realidad. Pero además, al principio, la mezcla de aislamiento y de enfermedad me dejó en un estado de ánimo sin ganas de comunicarme”, comentó en entrevista con EFE.

Actuación de Jorge Drexler. EFE/Jesús Diges/Archivo

Mencionó que con este concierto vía streaming busca replicar el éxito que tuvo en marzo con su última presentación en vivo y que fue vista por casi 10.000 personas desde sus casas.

“Tuvo características muy peculiares, que son las que vamos a buscar este domingo, porque los directos de este confinamiento en general han sido informales, muy domésticos. La comunicación estaba priorizada, pero la belleza era la gran ausente”, afirmó.

Para este evento único, Drexler diseñó un repertorio especial, con una lista de canciones cerrada y un espacio abierto para los gustos del público, que bien podrían inclinarse por sus temas más antiguos (que se remontan al disco La luz que sabe robar, de 1992) o por el más reciente y premiado con tres Latin Grammys, Salvavidas de hielo (2018).

Lo que tiene claro es que después de este evento especial, producido por Son Estrella Galicia, su cabeza no estará para más conciertos: “Ahora mismo me toca hacer un disco y no una gira”, confirmó.

Lo dice tras anticipar a EFE que comenzó a trabajar en ese nuevo álbum de estudio desde una perspectiva diferente a como venía haciendo, esto es, incorporando otras miradas a su proceso compositivo, en estos primeros días de andadura con los ojos y oídos de la estrella de la música urbana C. Tangana.

Con información de Efe

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Jorge Drexler hizo una canción sobre el coronavirus, luego de cancelar sus shows en Costa Rica

Jorge Drexler contó que tuvo coronavirus: “Pasé unos días con mucho miedo”