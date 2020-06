Montserrat Oliver reveló que está casada a través de un tierno mensaje que le dedicó a su esposa

Montserrat Oliver y Yaya Kosikova tienen seis meses casadas (Foto: Instagram/montserrat33)

Parece ser que Montserrat Oliver no perdió tiempo antes de la pandemia ya que este sábado dio a conocer que ella y Yaya Kosikova ya están casadas.

A través de su cuenta de Instagram la modelo reveló por primera vez la noticia en un mensaje en el que combinó inglés y español. Además, su anuncio llegó en medio del mes del orgullo LGBTQ+ y justo una semana antes de las actividades virtuales que reemplazarán la marcha en la Ciudad de México.

“El amor es nuestro, la felicidad es compartida. El amor crece y se transforma, esa transformación se llama compromiso, apoyarnos, acompañarnos y seguir luchando juntas. Hoy hace 6 meses nos casamos y te elegiría una y otra vez”, escribió la también actriz en español junto al hashtag Love is Love.

En la imagen que la conductora de “MoJoe” compartió, se ven a Oliver y Kosikova vestidas de trajes blancos y muy sonrientes. Mientras Oliver está sosteniendo una ramo de flores blancas, Kosikova sostuvo su mano izquierda en el aire, presumiendo su anillo de matrimonio.

Montserrat Oliver decidió arrodillarse y darle la sortija Tiffany tipo Soleste en su rancho de San Antonio, Texas (Foto: Instagram/montserrat33)

“Nuestros votos [de amor] eran nuestros, ya que queríamos una boda privada para decir que sí. Hoy celebramos 6 meses desde el momento en que te convertiste en mi bella esposa. ¡Salud por amar y por ser amada! Es un viaje hermoso”, declaró Oliver en inglés en la misma publicación.

Fue apenas el 22 de enero que la pareja anunció que se había comprometido. Fue en el rancho de la conductora ubicado en San Antonio, Texas, Estados Unidos, donde Oliver decidió arrodillarse y darle la sortija Tiffany tipo Soleste en corte de cojín con argolla de diamantes en platino para pedirle a su novia que la acompañe en este inmenso viaje.

La noticia llegó como una sorpresa, pues aunque fue en enero que anunciaron su compromiso, de acuerdo a la mexicana, el compromiso era más que suficiente y no había necesidad de una boda en su futuro.

“En cuanto a nuestro compromiso, yo creo en el amor en general. Está muy padre que las dos hayamos hecho esta muestra de amor al comprometernos. Se siente más formal y, aunque yo siento que no necesitas un papel, es muy bonito dar un símbolo de amor como lo es un anillo de compromiso”, publicó la mujer de 54 años.

Oliver confesó que las bodas le parecían estúpidas (Foto: Instagram/montserrat33)

Aunado a esto durante una entrevista con la revista Quién, Oliver hizo eco de este sentimiento y agregó que las bodas le parecían un ritual aburrido y que no había necesidad de tal.

“Ay no, qué flojera. Odio las bodas con todas mis fuerzas, me chocan, es un evento que se me hace muy antiguo y estúpido, perdón, me gusta que la gente se comprometa y que formen familias, pero eso de que los hombres se vayan en traje y las mujeres en tacón, estén bailando, luego se tienen que poner chanclas, no, ya hay que cambiar la onda, así que no hay boda”, le dijo a la publicación.

La mexicana y la eslovena se conocieron en Nueva York y ya llevan seis años en una relación de ensueño donde ambas se ven plenas, felices y con la voluntad de quedarse juntas para toda la vida.

“Nos conocimos gracias a un proyecto que teníamos juntas de National Geographic, y por una amiga en común. Platicamos mucho, nos caímos muy bien, como nos conocimos en Estados Unidos me llevó a conocer unos lugares cercanos como Montauk y Los Hamptons y ahí me cayó el veinte. Y aquí estamos 5 años después”, detalló Oliver.

