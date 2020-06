“Corn flakes o palomitas”: José Joel no confía en la autenticidad de las cenizas de José José

José Joel evalúa la posibilidad de examinar las cenizas para verificar su autenticidad (Foto: archivo)

El hijo de José José reveló que desconfía que las cenizas que le entregaron efectivamente se traten de las de “el príncipe de la canción”.

En una charla con el programa Ventaneando, el primogénito de José José señaló que cuando llegó a recoger el cuerpo de su progenitor, en ningún momento se le permitió verlo, por lo que sólo le entregaron un ataúd, generándole una duda que al día de hoy no ha podido resolver.

“Pensar que esta gente, de manera tan truculenta y maquiavélica que manejó todo esto, ve tú a saber inclusive si nos dieron las cenizas de mi padre, y lo digo con un nudo en la garganta porque pues bueno, nunca nos permitieron llegar a él , de tal manera que ya que entregaron el féretro no pudimos abrirlo, no pudimos constatar nada hasta estar en México y sí, en efecto venía un frasquito con cierta ceniza, pero volvemos a lo mismo, si estas gentes sabían que de estas ceniza podíamos hacer un ADN y dar con la verdad, pues ve tú a saber qué nos han de haber dado”, reveló en una videollamada.

Cuando José José murió, Sarita Sosa y sus hermanos se reunieron en el Consulado de México en Miami (Foto: Instagram DespiertaAmerica)

José Joel compartió que desea tener la certeza sobre las cenizas de su padre, por lo que contempla una investigación a profundidad apoyado por un laboratorio científico.

Por el momento, el hijo mayor de la familia Sosa Noreña señaló que sigue esperando respuesta por parte de las autoridades, pues es su intención corroborar que efectivamente las cenizas que tiene en su poder son las de su famoso papá. Sin embargo, en dado caso de resultar apócrifas, aseguró que demandará a la funeraria de Miami que se las entregó.

En su encuentro con los medios el fin de semana de la muerte de su padre, José Joel confirmó que no estuvo de acuerdo con la cremación (Foto: Instagram Elgordoylaflaca)

Yo creo que aquí lo importante sería, si vamos a recurrir o si vamos a llegar hasta esos alcances, primeramente ver qué nos dieron, si es la ceniza de mi padre, porque entonces ahí la primera bronca la tendría la funeraria de Miami porque es una cosa espantosa la que hubieran hecho, el darnos corn flakes o palomitas en vez de lo que veníamos peleando, que son los restos de mi padre, entonces ya desde ahí tendríamos que empezar toda una investigación, que bueno, si se lleva a cabo, que se lleve a cabo, por supuesto que sí

Y aunque el cantante aún no ha iniciado el proceso de verificación, pues incluso este procedimiento no está del todo confirmado, dijo que continuará esperando.

“Por un lado existe la posibilidad de que a lo mejor y sí a través de las cenizas se puede hacer el ADN, pero por otro lado nos dicen que no es cierto, que es algo que se ha venido manejando que no es certero y seguimos esperando respuestas que al día de hoy no les da la gana contestar a nuestro llamado”, narró.

José Joel y Marysol Sosa en la explanada del Zócalo Capitalino, agrediendo al público por su asistencia al Homenaje de su padre.

La ilusión de Anel Noreña

En entrevista para el programa Sale el sol en mayo pasado, José Joel compartió que el análisis de las cenizas es una posibilidad que le daría tranquilidad a su madre Anel.

“De repente surge esta posibilidad, que si bien mi mami se entusiasmó de más o se ilusiona de más, o llegan y le dicen de más, pues es algo que apenas estamos vislumbrando, ver si es una posibilidad, si se puede hacer así pues les iremos informando”

Debido a la emergencia sanitaria por la propagación del coronavirus, José Joel espera que se normalice esta situación para poder continuar con el proceso legal que sostiene en contra de su media hermana Sarita Sosa.

Anel Noreña también desea esclarecer las causas del deceso de José José (Foto: archivo)

“Yo no quiero estar en una batalla legal de seis o siete años porque no vale la pena, nos estamos yendo muy despacito, lo que estamos procurando presentar son hechos fehacientes a todo lo que ha pasado... ahora hablamos de que podemos agarrar un pedacito de ceniza y de ahí sacar todo un caso, pues sería maravilloso, pero yo hasta donde me quedé es que la gente crema a alguien para que no haya pruebas de nada, por eso no se nos permitió el cuerpo, por eso lo cremaron como lo cremaron, por eso todo el circo que se hizo”, contó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Las razones de José Joel para revelar la llamada que tuvo con Sarita cuando murió José José

La respuesta de la viuda de José José a las críticas: “Basta de tantas ofensas. Bendiciones para todos los que se han dedicado a atacarnos”

El hijo de José José explicó el origen del pleito con Sarita y le exige explicaciones sobre la muerte de su padre