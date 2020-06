Eddie Redmayne criticó duramente los comentarios de J.K. Rowling sobre las trans: “Son mujeres”

Eddie Redmayne criticó duramente los comentarios tránsfobos de J.K. Rowling (Reuters)

Eddie Redmayne se ha sumado a la lista de personalidades que han criticado públicamente los tuits de J.K. Rowling sobre las mujeres trans, ampliamente calificados como transfóbicos. Redmayne tiene un vínculo actual con la autora de Harry Potter, considerando que protagoniza la saga “Animales fantásticos”, situada en el mismo universo fantástico.

El también nominado al Oscar por “La chica danesa”, en la que interpretaba a Lili Elbe, una de las primeras mujeres que se sometió a una cirugía de reasignación de sexo, dejó en declaró que “las mujeres trans son mujeres”.

En un comunicado enviado a la publicación Variety, Redmayne condenó los comentarios de Rowling: “El respeto a las personas transgénero se mantiene como un imperativo cultural, y a lo largo de los años he intentado educarme constantemente. Es un proceso que continúa. Como alguien que ha trabajado tanto con J.K. Rowling como con miembros de la comunidad trans, quiero dejar absolutamente claro de qué lado estoy".

"Discrepo con los comentarios de Jo. Las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres y las identidades no binarias son válidas. Nunca querría hablar en nombre de la comunidad pero sé que mis queridos amigos y compañeros transgénero están cansado de que sus identidades sean cuestionadas constantemente, lo que demasiado a menudo se traduce en violencia y agresiones. Simplemente quieren vivir sus vidas en paz y es hora de que los dejen hacerlo”, sentenció el actor británico.

Rowling realizó los comentarios en cuestión el pasado fin de semana, en torno a un artículo titulado "Creando un mundo más equitativo post COVID-19 para las personas que menstrúan”.

Rowling, quien ya sido acusada de tener dichos discriminatorios contra la comunidad LGBTTTIQ, comentó una publicación que habla de cómo crear un mundo post-COVID-19 más igualitario para la gente que menstrua, donde la autora escribió lo siguiente: “Gente que menstrúa:Estoy segura que solía haber una palabra para esas personas”. En opinión de la autora, el término de “mujer” solo puede ser denominado a las personas que por nacimiento y que tienen los genitales femeninos sin intervención médica.

Mas adelante, la autora continúo defendiendo su punto otro tuit. “Si el sexo no es real, no hay atracción hacia el mismo sexo. Si el sexo no es real, se elimina la realidad vivida globalmente por las mujeres. Conozco a personas trans y las amo, pero eliminar el concepto del sexo elimina la habilidad de muchos para discutir sus vidas con verdadero significado. Hablar con la verdad no es odio”, escribió.

Entre las numerosas críticas recibidas se contó la del protagonista de “Harry Potter”, Daniel Radcliffe. En un largo comunicado, el actor de 30 años se ubicó en las antípodas de las opiniones vertidas por la escritora: "Las mujeres transgénero son mujeres. Cualquier declaración en sentido contrario borra la identidad y la dignidad. Está claro que debemos hacer más para apoyar a las personas transgénero y no binarias. No hay que invalidar sus identidades y causar más daño”, dijo. Además, indicó que “lamenta profundamente el dolor” causado por los comentarios de Rowling.

“Me doy cuenta de que ciertos medios de prensa probablemente querrán pintar esto como una lucha interna entre JK Rowling y yo, pero eso no es realmente de lo que se trata, ni es lo que es importante en este momento", expresó su descargo.

El intérprete publicó su carta abierta en el sitio Trevor Project, una sociedad sin fines de lucro que asiste a personas del colectivo LGBT en situaciones de crisis emocionales y en prevención de intentos de suicidio.

