Con esta misma palabra se describió a sí misma: “Soy un animal sexual”. La joven decidió entonces sacar un beneficio económico de esa visión. “Lo cierto es que me cansé de no poder capitalizar mi cuerpo y de que me dijeran que tenía que odiarlo. Me harté de trabajar día tras día de un modo que no satisfacía mi alma. Me apetecía hacer este tipo de trabajo, satisfacer a otras personas. Es algo que me hace sentir bien, porque no me siento violada”, aseveró en diálogo con The Sun.