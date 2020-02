Entonces, Bullock eligió seguir con la segunda vez que se encontraron, en la boda de su “amigo Lorenzo”. “Te envié una nota y tú me enviaste un trago”, contestó Aniston. “Te lo envié y me acuerdo que lo hicimos varias veces en la noche. Si no me equivoco, esa fue la primera vez que me enfermé bebiendo contigo”, replicó la primera.