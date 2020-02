Pero este no fue el único homenaje que hizo la barranquillera a las fiestas carnavaleras de su tierra natal. Ya que segundos antes, mientras interpretaba “I liked it like that”, cantó un popular pregón del Joe Arrollo -uno de los artistas colombianos más importantes y estandarte de la salsa y el folclor del Caribe- que es el título de una de sus canciones más conocidas: “en Barranquilla me quedo”.