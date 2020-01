“Su actitud por el problema de alta traición y la verdad me he quedado desconcertado. La gota que derramó el vaso fue la última fecha que tuvimos el primero de marzo, ahí me sentí maltratado, tanto por él como por sus hijos, decepcionado, todo por el problema de mi salud. Inclusive me dijo el jueves pasado que pasara por mi parte del dinero y se acabó”, reveló el tecladista y acordeonista de Bronco.