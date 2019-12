Aiello también participó en otras películas famosas de los ochenta. Fort Apache the Bronx, al lado de Paul Newman; Once Upon a Time in America, The Purple Rose of Cairo y Moonstruck, película en la que adquirió bastante fama al dar vida al desaventurado novio de la cantante Cher, además se convirtió en una exitosa comedia dirigida por Norman Jewison y que generó numerosas ofertas para otras películas.