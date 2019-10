- Mucho más en la moda, quizá porque entonces yo no era conocida. Ahora cuando voy a un shooting para alguna de las marcas con las que colaboro me tratan genial, me ofrecen cosas, me preguntan cómo estoy. Antes ni me dirigían la palabra, ni siquiera me daban un vaso de agua. Pero no creo que sea cuestión de hombres contra mujeres, sino de relaciones de poder. Sí es cierto que al ser mujer estás más expuesta al acoso, incluso con otros artistas. No te tratan de tú a tú, aunque no te conozcan intentan seducirte, algo que debería estar fuera de lugar en un entorno profesional. Te siguen en las redes sociales, te escriben mensajes privados. Sientes que tu creatividad y tu arte quedan en un segundo plano, lo que prima es el sexo. Yo no soy para nada así, un tío nunca me va a gustar porque sea el rey del pop y tenga millones de seguidores. Por eso les corto el rollo a los hombres y me convierto para ellos en la chica borde. Me da igual, que piensen lo que quieran.