AF: Porque tiene muchísima picardía. Es una canción muy buena, me encantó desde el momento que me la ofreció el compositor, que lo conozco hace tiempo ya había tenido la oportunidad de grabarle algunos temas y me la quería enseñar, me dijo: ‘oye sé que vas a grabar un disco de música mexicana. Tengo un tema que es espectacular. Quiero que lo escuches’ y a él le gusta mucho la música de mariachi, le gusta mucho la música mexicana pero su grupo y lo que se dedica a componer es por el género pop y le dije: ‘no sé si me vaya a quedar, pero la escucho, porque tu compones pop y esto es para música mexicana’ y me dijo: ‘Dame cinco minutos te la voy a cantar y vas a ver que te va a encantar y se va a fusionar’ y además es un tema super mexicano, lo hizo para mariachi, justo. La escuché y me encantó.