Durante dos días seguidos sendos cruceros, uno de los fuertes de la isla, han optado por no atracar en San Juan por razones de seguridad. El "Harmony of the seas", que iba a llegar este miércoles, tenía casi 6.000 pasajeros a bordo y el hecho de que no se bajasen los turistas "podría reportar unas perdidas de alrededor de 500.000 dólares", según la directora de la Compañía de Turismo, Carla Campos.