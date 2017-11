Con estas declaraciones sobre su problema de audición, la actriz ha querido demostrar que todo es posible con esfuerzo y pasión: "Empiezo a cantar y, si sueno mal o desafino, no me importa, porque estoy haciendo una de las cosas que más me gustan. No hace falta que seas bueno cantando. Tampoco tienes por qué ser bueno bailando o actuando. Si te gusta hacerlo, si realmente te diviertes haciéndolo, entonces hazlo. Nadie debería detenerte".