Difundieron una foto inedita de Gabby Petito con heridas en la cara días antes de ser asesinada por su novio

La defensa de Gabby Petito difundió una nueva prueba clave en la invstigación (Parker y McConkie)

El crimen de la joven Gabby Petito en manos de su pareja Brian Laundrie conmocionó a Estados Unidos. Mientras la investigación sigue su curso en la Justicia, la defensa de Petito difundió una prueba que podría ser clave para el caso que la familia lleva en contra de la Policía de Moab, por mal accionar ante esta violencia.

El bufete de abogados Parker & McConkie difundió una imágen nunca antes vista de la cara de la joven con moretones y manchas de sanrge que dan cuenta de la violencia doméstica que sufría durante el viaje que realizaba por el país en camioneta con Laundrie. La denuncia civil detalla: “Gabby tomó una fotografía de su herida que muestra sangre en la nariz y el ojo izquierdo”.

La foto, según se pudo conocer, fue tomada desde el propio teléfono de Petito el 12 de agosto de 2021, el mismo día que la pareja fue detenida por una patrulla policial. Esa jornada un testigo informó haber visto a Laundrie golpear a la bloguera cerca de una tienda Moonflower Co-op, de comestibles orgánicos, en la calle principal de la ciudad de Moab. Según delcaró él más tarde, habían discutido porque se subió a la camioneta con los pies sucios.

Ante el hecho, la persona dio aviso a la policía cerca de las 16:30 horas, siete minutos antes de que Petito tomara la foto con su celular, exactamente a las 16:37 horas, según informó Fox News Digital que se supo al recuperar los datos del dispositivo.

El video difundido por la Policía del momento en el que la pareja es detenida en la carretera

Sin embargo, al ser detenidos por la policía al costado de la carretera, los oficiales habrían hecho caso omiso a las lesiones de la joven. El video publicado por el Departamento de Policía local muestra al oficial que detuvo a la camioneta por exceso de velocidad con Petito en estado de angustia. “Hemos estado peleando esta mañana. Algunos problemas personales”, explicó Laundrie a lo que ella contestó: “Tengo un TOC realmente malo y solo estaba limpiando y arreglando y me disculpaba con él diciendo que soy tan mala porque a veces tengo TOC y me frustro”.

Sin embargo, según los abogados de la familia, posteriormente Petito le mostró las heridas al agente Eric Pratt pero éste las ignoró y “no hizo nada más para investigar o documentar la lesión”.

Según la defensa, Petito mostró a los oficiales sus heridas pero hicieron caso omiso

“La foto muestra el corte previamente notado en su mejilla izquierda así como la sangre de su frente a través de su ojo y su mejilla izquierdos y sobre su nariz, lo que indica que la agarraron por la cara de tal manera que sus vías respiratorias probablemente estaban obstruidas”, continuaron desde Parker & McConkie y agregaron que “Gabby documentó la lesión y, durante la parada, intentó decirles a los oficiales de Moab. A pesar de la gravedad y el significado de este tipo de agresión y lesiones, fueron completamente ignoradas”.

Desde el Departemento de Policía de Moab aseguraron que una investigación externa expuso que tanto Pratt como su compañero Daniel Robbins cometieron “errores no intencionales” ese día y fueron separados de sus cargos. Sin embargo, no se presentaron cargos en su contra a pesar de la obligación de realizar un arresto o emitir una citación, según establece el estatuto de Utah.

Frente a los oficiales, Laundrie se victimizó y mostró rasguños en su cara y su brazo, causados por Gabby

La defensa de Pettito señaló, por otro lado, que la pareja de oficiales erró también al señalar a la joven como “agresor predominante” en el episodio en Moonflower ya que Laundrie se victimizó y mostró rasguños en su cara y su brazo, causados por Gabby “cuando trató de sacarme las llaves” y “me golpeó con su teléfono”.

“La policía de Moab no reconoció el agarre violento de la cara de Gabby y la obstrucción de su nariz, boca y vías respiratorias como un precursor crítico de su eventual muerte por estrangulamiento que ocurrió poco tiempo después”, apuntaron los letrados.

“La policía de Moab no escuchó a Gabby, no investigó sus heridas y la gravedad del asalto, y no siguió su propio entrenamiento, políticas y leyes de Utah”, concluyeron.

