Barack Obama compartió la lista de sus películas favoritas de 2022

Foto de archivo de Barack Obama, ex presidente de EEUU (AP/John Locher)

El ex mandatario estadounidense Barack Obama no pierde la costumbre y ha vuelto a compartir su listado de lo que más le gustó del cine y la literatura en los últimos 12 meses.

Las películas que destacó incluyen algunas que pasaron por la pantalla grande y producciones originales de plataformas de streaming. Y la mayoría de las obras que menciona suenan como fuertes candidatas para la temporada de premios de la industria cinematográfica.

“Este año he visto películas estupendas. Éstas son algunas de mis favoritas. ¿Qué me he perdido?”, escribió Obama en su cuenta de Twitter con una imagen con los 17 títulos que recomienda a sus seguidores.

Entre las preferidas de Obama en 2022 se encuentran The Fabelmans, el filme más personal del reconocido director de cine Steven Spielberg; Decision to leave, del cineasta surcoreano Chan-Wook Park; Top gun: Maverick, dirigida por el estadounidense Joseph Kosinski y protagonizada por Tom Cruise; El buen patrón, película española del director Fernando León de Aranoa y ganadora de múltiples premios; y las iraníes A hero, del reconocido director Asghar Farhadi; y Hit the road, dirigida por Panah Panahi.

Trailer de Top Gun: Maverick

También destacó las película japonesa Wheel of fortune and fantasy, de Ryusuke Hamaguchi; y las francesas Petite maman, de Céline Sciamma; y Happening, de Audrey Diwan.

Everything everywhere all at once, dirigida por los estadounidenses Dan Kwan y Daniel Scheinert; After yang, del cineasta Kogonada; The woman king, de la estadounidense Gina Prince-Bythewood; Aftersun, ópera prima de la escocesa Charlotte Wells; Emily the criminal, de John Patton Ford; el documental Descendant, de Margaret Brown; Till, de la directora nigeriana Chinonye Chukwu; y Tar, dirigida por Todd Field y protagonizada por Cate Blanchett, también fueron incluidas en el listado de Obama.

Trailer de Aftersun

El ex presidente de Estados Unidos también eligió sus libros favoritos del año -entre los que figuran The light we carry, de su esposa, Michelle Obama, y Trust, del autor argentino Hernán Díaz- y prometió que publicará su lista de canciones en los próximos días, que otros años incluyó a artistas como Rosalía y J Balvin.

Seguir leyendo: